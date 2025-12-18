МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Очередные резервы украинцев были брошены в бессмысленный бой на Купянском направлении ради тщеславия Владимира Зеленского, Купянск был и остается под контролем российских вооруженных сил, но в Киеве никак не могут признать ухудшающуюся для него ситуацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.