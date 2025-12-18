Рейтинг@Mail.ru
Захарова обвинила Зеленского в чудовищной пиар-акции - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:48 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/ukraina-2062952793.html
Захарова обвинила Зеленского в чудовищной пиар-акции
Захарова обвинила Зеленского в чудовищной пиар-акции - РИА Новости, 18.12.2025
Захарова обвинила Зеленского в чудовищной пиар-акции
Очередные резервы украинцев были брошены в бессмысленный бой на Купянском направлении ради тщеславия Владимира Зеленского, Купянск был и остается под контролем... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T15:48:00+03:00
2025-12-18T15:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
владимир зеленский
мария захарова
вооруженные силы украины
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062156422_0:25:3072:1752_1920x0_80_0_0_02882b06ef1dbc25add05e8c5f387684.jpg
https://ria.ru/20251218/mid-2062952256.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062156422_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_06f6000df450dacdf8776fbb9f872041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, владимир зеленский, мария захарова, вооруженные силы украины, дело миндича
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Дело Миндича
Захарова обвинила Зеленского в чудовищной пиар-акции

Захарова: Зеленский бросил резервы в бессмысленный бой на Купянском направлении

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Очередные резервы украинцев были брошены в бессмысленный бой на Купянском направлении ради тщеславия Владимира Зеленского, Купянск был и остается под контролем российских вооруженных сил, но в Киеве никак не могут признать ухудшающуюся для него ситуацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"12 декабря Зеленский вновь показал, как он любит затягивать боевые действия за счет жизней украинцев. На этот раз он покрасовался якобы у стеллы на въезде в Купянск. Я напомню: Купянск был освобожден 20 ноября российскими войсками... Ради эффектного видеоряда, который призван был продемонстрировать "некие военные успехи ВСУ", главарь киевского режима бросил в бессмысленный, чудовищный бой на купянском направлении очередные резервы. Изначально обреченные на провал попытки Киева совершить некий прорыв были отражены, противник понес огромные потери в технике и живой силе. Для чего все? Только ради преступного тщеславия главаря киевской хунты", - сказала Захарова на брифинге.
Дипломат назвала случившееся "чудовищной пиар-акцией Зеленского".
"В Киеве никак не могут признать ухудшающуюся для него каждую секунду ситуацию на земле. Освобожденный Купянск был и остается под контролем российских вооруженных сил", - заключила Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Захарова заявила о дегенеративном верноподданичестве стран Прибалтики
Вчера, 15:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияВладимир ЗеленскийМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала