Захарова обвинила Зеленского в чудовищной пиар-акции

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Очередные резервы украинцев были брошены в бессмысленный бой на Купянском направлении ради тщеславия Владимира Зеленского, Купянск был и остается под контролем российских вооруженных сил, но в Киеве никак не могут признать ухудшающуюся для него ситуацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"12 декабря Зеленский вновь показал, как он любит затягивать боевые действия за счет жизней украинцев. На этот раз он покрасовался якобы у стеллы на въезде в Купянск. Я напомню: Купянск был освобожден 20 ноября российскими войсками... Ради эффектного видеоряда, который призван был продемонстрировать "некие военные успехи ВСУ", главарь киевского режима бросил в бессмысленный, чудовищный бой на купянском направлении очередные резервы. Изначально обреченные на провал попытки Киева совершить некий прорыв были отражены, противник понес огромные потери в технике и живой силе. Для чего все? Только ради преступного тщеславия главаря киевской хунты", - сказала Захарова на брифинге.
Дипломат назвала случившееся "чудовищной пиар-акцией Зеленского".
"В Киеве никак не могут признать ухудшающуюся для него каждую секунду ситуацию на земле. Освобожденный Купянск был и остается под контролем российских вооруженных сил", - заключила Захарова.