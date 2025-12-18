Рейтинг@Mail.ru
В Киеве признали, что в ВСУ мобилизуют не совсем здоровых людей
15:05 18.12.2025
В Киеве признали, что в ВСУ мобилизуют не совсем здоровых людей
В Киеве признали, что в ВСУ мобилизуют не совсем здоровых людей
в мире, украина, вооруженные силы украины, страна.ua, киев
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Страна.ua, Киев
В Киеве признали, что в ВСУ мобилизуют не совсем здоровых людей

Военный омбудсмен Украины Решетилова заявила, что в ВСУ мобилизуют больных людей

© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова признала, что в ВСУ мобилизуют не совсем здоровых людей из-за нехватки личного состава и снижения требований к состоянию здоровья.
"Требования по состоянию здоровья годного к военной службе значительно снижены. И я думаю, что не надо объяснять, чем это вызвано. А вызвано это дефицитом личного состава, необходимостью привлечения как можно большего количества людей. Поэтому, да, на сегодняшний день в войска попадают далеко не все здоровые люди. И ясно, что физическая нагрузка, стрессовые ситуации очень часто ухудшают состояние их здоровья", - сказала Решетилова в интервью украинскому изданию "Главком".

Ранее издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники военкоматов ради выполнения количественных показателей мобилизуют наркоманов и хронических алкоголиков, которые потом попадают в ВСУ. Издание "Страна․ua" сообщало, что сотрудник одного из военкоматов на Украине утверждает, что военно-врачебные комиссии признают годными к службе в ВСУ даже людей с диагнозом параноидная шизофрения.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
В украинских военкоматах забивают до смерти призывников, заявили в Раде
22 июля, 19:25
 
