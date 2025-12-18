В Киеве признали, что в ВСУ мобилизуют не совсем здоровых людей

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова признала, что в ВСУ мобилизуют не совсем здоровых людей из-за нехватки личного состава и снижения требований к состоянию здоровья.
«
"Требования по состоянию здоровья годного к военной службе значительно снижены. И я думаю, что не надо объяснять, чем это вызвано. А вызвано это дефицитом личного состава, необходимостью привлечения как можно большего количества людей. Поэтому, да, на сегодняшний день в войска попадают далеко не все здоровые люди. И ясно, что физическая нагрузка, стрессовые ситуации очень часто ухудшают состояние их здоровья", - сказала Решетилова в интервью украинскому изданию "Главком".
Ранее издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники военкоматов ради выполнения количественных показателей мобилизуют наркоманов и хронических алкоголиков, которые потом попадают в ВСУ. Издание "Страна․ua" сообщало, что сотрудник одного из военкоматов на Украине утверждает, что военно-врачебные комиссии признают годными к службе в ВСУ даже людей с диагнозом параноидная шизофрения.