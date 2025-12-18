Рейтинг@Mail.ru
На Украине рассказали о последствиях затягивания диалога по урегулированию - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 18.12.2025 (обновлено: 14:56 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/ukraina-2062933575.html
На Украине рассказали о последствиях затягивания диалога по урегулированию
На Украине рассказали о последствиях затягивания диалога по урегулированию - РИА Новости, 18.12.2025
На Украине рассказали о последствиях затягивания диалога по урегулированию
Киев поймет вред затягивания диалога по урегулированию конфликта, как только у Евросоюза закончатся деньги на поддержку Украины, поскольку при таком сценарии... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T14:55:00+03:00
2025-12-18T14:56:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
дмитрий табачник
сергей лавров
нато
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774818075_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_c5441dadacba9e61a705eac6d46f8bf1.jpg
https://ria.ru/20251218/zelenskiy-2062897638.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774818075_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_33f31598ef1ae5f7fce9216d0b5c1f41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, дмитрий табачник, сергей лавров, нато, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Киев, Россия, Дмитрий Табачник, Сергей Лавров, НАТО, Санкции в отношении России
На Украине рассказали о последствиях затягивания диалога по урегулированию

Табачник: Киев поймет вред затягивания диалога, когда у ЕС кончатся деньги

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Киев поймет вред затягивания диалога по урегулированию конфликта, как только у Евросоюза закончатся деньги на поддержку Украины, поскольку при таком сценарии начнет рушиться система логистики поставок военной помощи и как следствие - украинская военная структура. Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости экс-министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник.
"Как только у Европейского союза закончатся деньги (на поддержку Киева) - я надеюсь, это произойдет в ближайшее время, - начнет рушиться система и логистики, и оборонной структуры Украины. После этого к украинской стороне придет осознание, что с каждым месяцем промедления условия (урегулирования конфликта - ред.) для Украины будут хуже. И это может подвинуть украинскую сторону к смене власти", - сказал Табачник в кулуарах форсайт-форума "Глобальные последствия украинского кризиса", прошедшего в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" и организованного мультимедийным изданием "Украина.ру".
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Зеленский сделал заявление о Донбассе
13:02
 
В миреУкраинаКиевРоссияДмитрий ТабачникСергей ЛавровНАТОСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала