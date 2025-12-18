На Украине рассказали о последствиях затягивания диалога по урегулированию

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Киев поймет вред затягивания диалога по урегулированию конфликта, как только у Евросоюза закончатся деньги на поддержку Украины, поскольку при таком сценарии начнет рушиться система логистики поставок военной помощи и как следствие - украинская военная структура. Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости экс-министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник.