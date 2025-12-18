МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Киев поймет вред затягивания диалога по урегулированию конфликта, как только у Евросоюза закончатся деньги на поддержку Украины, поскольку при таком сценарии начнет рушиться система логистики поставок военной помощи и как следствие - украинская военная структура. Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости экс-министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник.
"Как только у Европейского союза закончатся деньги (на поддержку Киева) - я надеюсь, это произойдет в ближайшее время, - начнет рушиться система и логистики, и оборонной структуры Украины. После этого к украинской стороне придет осознание, что с каждым месяцем промедления условия (урегулирования конфликта - ред.) для Украины будут хуже. И это может подвинуть украинскую сторону к смене власти", - сказал Табачник в кулуарах форсайт-форума "Глобальные последствия украинского кризиса", прошедшего в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" и организованного мультимедийным изданием "Украина.ру".
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.