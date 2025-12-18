https://ria.ru/20251218/ukraina-2062926945.html
Исход конфликта на Украине определит мироустройство, считает Дугин
Исход конфликта на Украине определит мироустройство, считает Дугин - РИА Новости, 18.12.2025
Исход конфликта на Украине определит мироустройство, считает Дугин
Исход конфликта на Украине будет иметь глобальные последствия и определит, состоится ли переход от однополярного мира к многополярному, считает российский... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T14:34:00+03:00
2025-12-18T14:34:00+03:00
2025-12-18T14:41:00+03:00
украина
москва
александр дугин
в мире
украина
москва
Новости
ru-RU
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Исход конфликта на Украине будет иметь глобальные последствия и определит, состоится ли переход от однополярного мира к многополярному, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
В четверг в Москве
в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит форсайт-форум "Глобальные последствия украинского кризиса", организованный мультимедийным изданием "Украина.ру".
"Если говорить о последствиях (конфликта на Украине
- ред.)… то последствия будут глобальными, совершенно верно. И эта борьба против однополярного мира, за его конец и за начало многополярного мира. Каким будет этот многополярный мир, это тоже пока еще до конца непонятно", сказал Дугин
в ходе форума на сессии "Как остановить украинский неонацизм".
По его словам, различные государства по-разному представляют себе будущую модель многополярного мира. Он подчеркнул, что любые промежуточные итоги конфликта, не доведенные до победы, создают риски его продолжения и разворота процессов в обратную сторону.
"Однако, для того, чтобы этот многополярный мир состоялся, и наша суверенность, наш суверенитет был необратимым, хотя бы действительно на какое-то количество десятилетий закреплен… Для того, чтобы нам утвердить свой суверенитет и сделать те тенденции, которые сейчас уже становятся очевидными для всех, по-настоящему необратимыми, нам надо победить", - добавил Дугин.