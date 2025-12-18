Исход конфликта на Украине определит мироустройство, считает Дугин

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Исход конфликта на Украине будет иметь глобальные последствия и определит, состоится ли переход от однополярного мира к многополярному, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.

По его словам, различные государства по-разному представляют себе будущую модель многополярного мира. Он подчеркнул, что любые промежуточные итоги конфликта, не доведенные до победы, создают риски его продолжения и разворота процессов в обратную сторону.

"Однако, для того, чтобы этот многополярный мир состоялся, и наша суверенность, наш суверенитет был необратимым, хотя бы действительно на какое-то количество десятилетий закреплен… Для того, чтобы нам утвердить свой суверенитет и сделать те тенденции, которые сейчас уже становятся очевидными для всех, по-настоящему необратимыми, нам надо победить", - добавил Дугин.