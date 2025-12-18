Рейтинг@Mail.ru
14:34 18.12.2025 (обновлено: 14:41 18.12.2025)
Исход конфликта на Украине определит мироустройство, считает Дугин
Исход конфликта на Украине определит мироустройство, считает Дугин
Исход конфликта на Украине определит мироустройство, считает Дугин

Дугин: последствия конфликта на Украине будут глобальными

Философ Александр Дугин в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на панельной дискуссии "Как остановить украинский неонацизм". 18 декабря 2025
Философ Александр Дугин в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на панельной дискуссии "Как остановить украинский неонацизм". 18 декабря 2025
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Исход конфликта на Украине будет иметь глобальные последствия и определит, состоится ли переход от однополярного мира к многополярному, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
В четверг в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит форсайт-форум "Глобальные последствия украинского кризиса", организованный мультимедийным изданием "Украина.ру".
На Макрона и Туска "напали" во время саммита ЕС по Украине
"Если говорить о последствиях (конфликта на Украине - ред.)… то последствия будут глобальными, совершенно верно. И эта борьба против однополярного мира, за его конец и за начало многополярного мира. Каким будет этот многополярный мир, это тоже пока еще до конца непонятно", сказал Дугин в ходе форума на сессии "Как остановить украинский неонацизм".
По его словам, различные государства по-разному представляют себе будущую модель многополярного мира. Он подчеркнул, что любые промежуточные итоги конфликта, не доведенные до победы, создают риски его продолжения и разворота процессов в обратную сторону.
"Однако, для того, чтобы этот многополярный мир состоялся, и наша суверенность, наш суверенитет был необратимым, хотя бы действительно на какое-то количество десятилетий закреплен… Для того, чтобы нам утвердить свой суверенитет и сделать те тенденции, которые сейчас уже становятся очевидными для всех, по-настоящему необратимыми, нам надо победить", - добавил Дугин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Путин сформулировал шесть принципов нового миропорядка
4 октября, 08:00
4 октября, 08:00
 
