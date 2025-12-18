Лавров рассказал, в чем основной вопрос возможных выборов на Украине

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести на Украине выборы ставит вопрос о том, как Запад будет их оркестрировать, если они все-таки пройдут, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Но само напоминание, что "народ тебя избрал на определенный срок и пора и честь знать". Либо попросить народ вновь высказать о тебе свое отношение", - добавил министр.