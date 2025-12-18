https://ria.ru/20251218/ukraina-2062923310.html
Лавров рассказал, в чем основной вопрос возможных выборов на Украине
Лавров рассказал, в чем основной вопрос возможных выборов на Украине - РИА Новости, 18.12.2025
Лавров рассказал, в чем основной вопрос возможных выборов на Украине
Заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести на Украине выборы ставит вопрос о том, как Запад будет их оркестрировать, если они все-таки... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T14:23:00+03:00
2025-12-18T14:23:00+03:00
2025-12-18T14:28:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
украина
сергей лавров
единая россия
дональд трамп
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044412405_0:143:3086:1879_1920x0_80_0_0_0afa29916f0557fd75b771c9b46717e1.jpg
https://ria.ru/20251218/lavrov-2062924259.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044412405_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_ce8b8110bf43ba5083ff73e3b998bd66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сергей лавров, единая россия, дональд трамп, россия, сша
В мире, Специальная военная операция на Украине, Украина, Сергей Лавров, Единая Россия, Дональд Трамп, Россия, США
Лавров рассказал, в чем основной вопрос возможных выборов на Украине
Лавров: тема выборов на Украине поднимает вопрос их организации Западом