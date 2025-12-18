Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал, в чем основной вопрос возможных выборов на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 18.12.2025 (обновлено: 14:28 18.12.2025)
Лавров рассказал, в чем основной вопрос возможных выборов на Украине
Лавров рассказал, в чем основной вопрос возможных выборов на Украине - РИА Новости, 18.12.2025
Лавров рассказал, в чем основной вопрос возможных выборов на Украине
Заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести на Украине выборы ставит вопрос о том, как Запад будет их оркестрировать, если они все-таки... РИА Новости, 18.12.2025
Лавров рассказал, в чем основной вопрос возможных выборов на Украине

Лавров: тема выборов на Украине поднимает вопрос их организации Западом

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести на Украине выборы ставит вопрос о том, как Запад будет их оркестрировать, если они все-таки пройдут, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Совсем недавно президент США Дональд Трамп, комментируя украинскую ситуацию, посоветовал Зеленскому "не растаптывать" демократию и все-таки провести выборы. Другое дело, как это можно организовать и как Запад в случае, если это произойдет, будет эти выборы оркестрировать", - сказал Лавров в ходе заседания комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству.
"Но само напоминание, что "народ тебя избрал на определенный срок и пора и честь знать". Либо попросить народ вновь высказать о тебе свое отношение", - добавил министр.
Сергей Лавров
МИД противодействует внешнему вмешательству в дела России, заявил Лавров
14:25
