Запад пытается навязать Украине внешний протекторат, считает политолог

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Предложенные Западом гарантии безопасности Украины - это попытка навязать несостоявшемуся государству внешний протекторат, такое мнение выразил профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, выступая на форуме "Глобальные последствия украинского кризиса" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

"Мы даже не будем обсуждать, насколько Украина в современном формате тоталитарное государство. Но мы должны понимать, что принцип признания европейскими псевдодемократиями… режима Зеленского… как легитимного с политической точки зрения участника международных отношений, ну это прецедент, которого давно не было", - подчеркнул профессор.