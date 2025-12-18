Рейтинг@Mail.ru
Запад пытается навязать Украине внешний протекторат, считает политолог - РИА Новости, 18.12.2025
14:15 18.12.2025
Запад пытается навязать Украине внешний протекторат, считает политолог
Запад пытается навязать Украине внешний протекторат, считает политолог
украина, россия, германия, фридрих мерц, сергей лавров, высшая школа экономики (вшэ), евросоюз, нато
Украина, Россия, Германия, Фридрих Мерц, Сергей Лавров, Высшая школа экономики (ВШЭ), Евросоюз, НАТО
Профессор НИУ ВШЭ Евстафьев: Запад пытается навязать Украине внешний протекторат

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Предложенные Западом гарантии безопасности Украины - это попытка навязать несостоявшемуся государству внешний протекторат, такое мнение выразил профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, выступая на форуме "Глобальные последствия украинского кризиса" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц утверждал, что страны ЕС и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, схожих с 5-й статьей НАТО. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва и Вашингтон достигли понимания в том, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности. Именно на условиях нейтралитета Россия признала в 1991 году независимость Украины.
"Это (гарантии безопасности - ред.) легализация принципа протектората, как долгосрочной системы управления несостоявшимся государством… Сейчас вот эти последние серии рассуждений о гарантиях безопасности Украины - это фактически фиксация протектората внешних сил вне мандата ООН на территорию Европы", - сказал профессор.
По словам Евстафьева, политика Запада в отношении Украины в целом является легализацией системы государственного управления в Европе, построенной на тоталитарных принципах.
"Мы даже не будем обсуждать, насколько Украина в современном формате тоталитарное государство. Но мы должны понимать, что принцип признания европейскими псевдодемократиями… режима Зеленского… как легитимного с политической точки зрения участника международных отношений, ну это прецедент, которого давно не было", - подчеркнул профессор.
Форум "Глобальные последствия украинского кризиса" организован мультимедийным изданием "Украина.ру".
УкраинаРоссияГерманияФридрих МерцСергей ЛавровВысшая школа экономики (ВШЭ)ЕвросоюзНАТО
 
 
