Запад пытается навязать Украине внешний протекторат, считает политолог

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Предложенные Западом гарантии безопасности Украины - это попытка навязать несостоявшемуся государству внешний протекторат, такое мнение выразил профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, выступая на форуме "Глобальные последствия украинского кризиса" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц утверждал, что страны ЕС и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, схожих с 5-й статьей НАТО. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва и Вашингтон достигли понимания в том, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности. Именно на условиях нейтралитета Россия признала в 1991 году независимость Украины.
"Это (гарантии безопасности - ред.) легализация принципа протектората, как долгосрочной системы управления несостоявшимся государством… Сейчас вот эти последние серии рассуждений о гарантиях безопасности Украины - это фактически фиксация протектората внешних сил вне мандата ООН на территорию Европы", - сказал профессор.
По словам Евстафьева, политика Запада в отношении Украины в целом является легализацией системы государственного управления в Европе, построенной на тоталитарных принципах.
"Мы даже не будем обсуждать, насколько Украина в современном формате тоталитарное государство. Но мы должны понимать, что принцип признания европейскими псевдодемократиями… режима Зеленского… как легитимного с политической точки зрения участника международных отношений, ну это прецедент, которого давно не было", - подчеркнул профессор.
Форум "Глобальные последствия украинского кризиса" организован мультимедийным изданием "Украина.ру".