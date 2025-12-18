https://ria.ru/20251218/ukraina-2062915323.html
Запад превратил Украину в неоязыческое государство, считает эксперт
Запад превратил Украину в неоязыческое государство, считает эксперт - РИА Новости, 18.12.2025
Запад превратил Украину в неоязыческое государство, считает эксперт
Запад провел удачный эксперимент по превращению Украины в агрессивное неоязыческое государство, такое мнение выразил профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев,... РИА Новости, 18.12.2025
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Запад провел удачный эксперимент по превращению Украины в агрессивное неоязыческое государство, такое мнение выразил профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, выступая на форуме "Глобальные последствия украинского кризиса", проходящем в МИА "Россия сегодня".
По словам Евстафьева, на Украине
произошла легализация тоталитарной, националистической, антисистемной идеологии как средства управления обществом. Профессор уверен, что этот прецедент может затронуть всю Восточную и даже Западную Европу
.
"Надо прямо сказать, что на Украине этот эксперимент, эта версия была удачной. Надо смотреть правде в глаза. Образованный народ со своей самобытной культурой, который был частью исторического процесса большой страны, со своей литературой, какая бы она ни была, ударился фактически в форму агрессивного неоязычества. По-моему, это очень удачная информационно-политическая, информационная, даже социальная манипуляция", - заявил профессор.
По его словам, те западные акторы, которые совершили эту манипуляцию, считают ее успешной.
"Значит, ее можно применить в других местах. Чем отличается нынешняя ситуация в той же Федеративной Республике Германия от ситуации на Украине? Деталями. В действительности, там есть над чем поработать", - подчеркнул Евстафьев.
В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в четверг проходит форсайт-форум "Глобальные последствия украинского кризиса", организованный мультимедийным изданием "Украина.ру".