Запад превратил Украину в неоязыческое государство, считает эксперт

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Запад провел удачный эксперимент по превращению Украины в агрессивное неоязыческое государство, такое мнение выразил профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, выступая на форуме "Глобальные последствия украинского кризиса", проходящем в МИА "Россия сегодня".

По словам Евстафьева, на Украине произошла легализация тоталитарной, националистической, антисистемной идеологии как средства управления обществом. Профессор уверен, что этот прецедент может затронуть всю Восточную и даже Западную Европу

"Надо прямо сказать, что на Украине этот эксперимент, эта версия была удачной. Надо смотреть правде в глаза. Образованный народ со своей самобытной культурой, который был частью исторического процесса большой страны, со своей литературой, какая бы она ни была, ударился фактически в форму агрессивного неоязычества. По-моему, это очень удачная информационно-политическая, информационная, даже социальная манипуляция", - заявил профессор.

По его словам, те западные акторы, которые совершили эту манипуляцию, считают ее успешной.

"Значит, ее можно применить в других местах. Чем отличается нынешняя ситуация в той же Федеративной Республике Германия от ситуации на Украине? Деталями. В действительности, там есть над чем поработать", - подчеркнул Евстафьев.