Украину без получения кредита ждет поражение, пишет Telegraph - РИА Новости, 18.12.2025
11:34 18.12.2025
Украину без получения кредита ждет поражение, пишет Telegraph
в мире
украина
киев
россия
виктор орбан
евросоюз
европейский совет по международным отношениям
еврокомиссия
украина
киев
россия
в мире, украина, киев, россия, виктор орбан, евросоюз, европейский совет по международным отношениям, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Киев, Россия, Виктор Орбан, Евросоюз, Европейский совет по международным отношениям, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Украину без получения кредита ждет поражение, пишет Telegraph

Telegraph: Украина исчерпает финресурсы без получения кредита

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Украина, как ожидается, исчерпает имеющиеся у нее финансовые ресурсы к середине 2026 года, если не получит кредита, и это будет означать поражение Киева в конфликте, пишет газета Telegraph со ссылкой на приглашенного научного сотрудника аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" (ECFR) Лео Литру.
"Если это произойдет (финансовые ресурсы Киева будут исчерпаны - ред.) – и если у Украины не будет плана Б, – это будет означать поражение в войне", - заявил Литра в комментарии изданию.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
ЕС хотят привлечь совместный долг для помощи Украине, пишет Euractiv
Вчера, 23:22
Как отмечает Telegraph, последствия для Украины из-за недостатка финансирования уже ощущаются на поле боя. В сочетании с острой нехваткой людей эта асимметрия ослабила украинские оборонительные линии, добавляет газета.
По словам Литры, на нынешнем этапе конфликта, "все, что происходит на линии фронта, зависит от денег". Он отметил, что Украина полагается в этом вопросе на внешнюю помощь.
Премьер Венгрии Виктор Орбан 17 декабря заявил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации российских активов с повестки дня саммита ЕС. По его словам, вместо этого ЕС предлагает взять совместный кредит в пользу Киева.
Еврокомиссия ранее пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба".
При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. В МИД РФ также заявляли, что Москва ответит на конфискацию российских активов.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
СМИ: ЕС может привлечь заемные средства для Украины без Венгрии и Словакии
04:00
 
