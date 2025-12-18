МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Украина, как ожидается, исчерпает имеющиеся у нее финансовые ресурсы к середине 2026 года, если не получит кредита, и это будет означать поражение Киева в конфликте, пишет газета Telegraph со ссылкой на приглашенного научного сотрудника аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" (ECFR) Лео Литру.
Как отмечает Telegraph, последствия для Украины из-за недостатка финансирования уже ощущаются на поле боя. В сочетании с острой нехваткой людей эта асимметрия ослабила украинские оборонительные линии, добавляет газета.
По словам Литры, на нынешнем этапе конфликта, "все, что происходит на линии фронта, зависит от денег". Он отметил, что Украина полагается в этом вопросе на внешнюю помощь.
Премьер Венгрии Виктор Орбан 17 декабря заявил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации российских активов с повестки дня саммита ЕС. По его словам, вместо этого ЕС предлагает взять совместный кредит в пользу Киева.
Еврокомиссия ранее пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба".