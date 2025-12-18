Как отмечает Telegraph, последствия для Украины из-за недостатка финансирования уже ощущаются на поле боя. В сочетании с острой нехваткой людей эта асимметрия ослабила украинские оборонительные линии, добавляет газета.

По словам Литры, на нынешнем этапе конфликта, "все, что происходит на линии фронта, зависит от денег". Он отметил, что Украина полагается в этом вопросе на внешнюю помощь.