В США сделали новое заявление после выступления Путина - РИА Новости, 18.12.2025
10:44 18.12.2025 (обновлено: 14:50 18.12.2025)
В США сделали новое заявление после выступления Путина
В США сделали новое заявление после выступления Путина
Украина лишится еще больше территорий и понесет дополнительные потери в случае продолжения боевых действий, пишет The American Conservative. РИА Новости, 18.12.2025
В США сделали новое заявление после выступления Путина

TAC: Украина потеряет еще больше территорий в случае продолжения конфликта

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Украина лишится еще больше территорий и понесет дополнительные потери в случае продолжения боевых действий, пишет The American Conservative.
"Продолжение конфликта, даже если он приведет к увеличению финансовой и военной поддержки Киева, не изменит ситуацию в пользу Украины. Это только будет стоить ей больше земли и жизней", — говорится в публикации.
"Зловещее предупреждение". Выступление Путина вызвало переполох на Западе
Обозреватель также призвал европейские страны прекратить вранье о возможной победе Украины и признать, что Киев ждет лишь поражение.
"Она не сможет победить. Ее заставят уступить территории, она не сможет присоединиться к НАТО, а Европа не столкнется с российскими танками", — подчеркнул он.
Накануне Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны заявил, что если Киев откажется от существенного разговора, то Россия добьется освобождения земель военным путем.
Глава государства также выразил надежду, что Европа придет к готовности вести диалог с Россией по украинскому урегулированию. Путин добавил, что в Европе людям вбивают в головы страхи о якобы неизбежном столкновении с Москвой, подчеркнув, что подобные утверждения — ложь и бред.
Зеленский внезапно поменял план визита в Польшу
