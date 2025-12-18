https://ria.ru/20251218/ukraina-2062849971.html
В США сделали новое заявление после выступления Путина
В США сделали новое заявление после выступления Путина - РИА Новости, 18.12.2025
В США сделали новое заявление после выступления Путина
Украина лишится еще больше территорий и понесет дополнительные потери в случае продолжения боевых действий, пишет The American Conservative. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T10:44:00+03:00
2025-12-18T10:44:00+03:00
2025-12-18T14:50:00+03:00
в мире
украина
киев
европа
владимир путин
нато
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062667075_0:268:3163:2047_1920x0_80_0_0_2a30edfcbce2902fa27b0415c09db510.jpg
https://ria.ru/20251218/express-2062829082.html
https://ria.ru/20251218/zelenskiy-2062804538.html
украина
киев
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062667075_90:0:2819:2047_1920x0_80_0_0_3c80bdddaf9fe11051d747aecf2515f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, европа, владимир путин, нато, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Киев, Европа, Владимир Путин, НАТО, Мирный план США по Украине
В США сделали новое заявление после выступления Путина
TAC: Украина потеряет еще больше территорий в случае продолжения конфликта