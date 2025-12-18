Рейтинг@Mail.ru
В НАБУ не исключили новых нападок со стороны властей - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/ukraina-2062826399.html
В НАБУ не исключили новых нападок со стороны властей
В НАБУ не исключили новых нападок со стороны властей - РИА Новости, 18.12.2025
В НАБУ не исключили новых нападок со стороны властей
Детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магамедрасулов не исключил новых нападок со стороны власти на НАБУ и Специализированную... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T09:05:00+03:00
2025-12-18T09:05:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир зеленский
тимур миндич
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/77/1556687790_0:70:1674:1012_1920x0_80_0_0_9be04116210ec686cc02c4eaf4d83eef.jpg
https://ria.ru/20251218/ukraina-2062825882.html
https://ria.ru/20251217/sledovateli-2062604792.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/77/1556687790_117:0:1557:1080_1920x0_80_0_0_6837662cac90683a3f6303d6458172cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, тимур миндич, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, энергоатом, дело миндича
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Служба безопасности Украины, Энергоатом, Дело Миндича
В НАБУ не исключили новых нападок со стороны властей

Детектив НАБУ Магамедрасулов не исключил новых атак на НАБУ со стороны властей

© Фото : НАБУСотрудник НАБУ
Сотрудник НАБУ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото : НАБУ
Сотрудник НАБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магамедрасулов не исключил новых нападок со стороны власти на НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).
Украинский телеканал "Общественное" 3 декабря сообщал, что суд на Украине освободил Магамедрасулова из-под стражи, детектив расследовал дело о коррупции в энергетике и вел прослушку квартиры соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В НАБУ заявили о наличии доказательств причастности Ермака к делу Миндича
09:02
"Да, к сожалению, вижу (риск новой атаки на НАБУ и САП – ред.). Ситуация принципиально не изменилась. Вопрос независимости бюро остается критическим. Мы 21 июля (в этот день СБУ пришли с обысками к детективу – ред.) увидели, как могут действовать абсолютно незаконно – просто принять решение, атаковать и сделать. Это перманентный процесс, и его невозможно решить раз и навсегда. Единственное, что реально работает – внимание общества, медиа и международных партнеров. Когда все действуют как единый оркестр, тогда институции можно защитить", - сказал Магамедрасулов в интервью изданию "Украинская правда".
В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов НАБУ и САП и задержании сотрудников агентств. Всего, по данным украинских СМИ, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, среди которых Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Последний, по данным СМИ, занимался делом одного из ближайших соратников Владимира Зеленского - Тимура Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский. Гусарова и Магамедрасулова обвиняют в госизмене и сотрудничестве с РФ.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
Сотрудники НАБУ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Следователей НАБУ шокировали масштабы коррупционной схемы в энергетике
Вчера, 12:54
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийТимур МиндичГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Служба безопасности УкраиныЭнергоатомДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала