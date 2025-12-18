В НАБУ не исключили новых нападок со стороны властей

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магамедрасулов не исключил новых нападок со стороны власти на НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Украинский телеканал "Общественное" 3 декабря сообщал, что суд на Украине освободил Магамедрасулова из-под стражи, детектив расследовал дело о коррупции в энергетике и вел прослушку квартиры соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича.

"Да, к сожалению, вижу (риск новой атаки на НАБУ и САП – ред.). Ситуация принципиально не изменилась. Вопрос независимости бюро остается критическим. Мы 21 июля (в этот день СБУ пришли с обысками к детективу – ред.) увидели, как могут действовать абсолютно незаконно – просто принять решение, атаковать и сделать. Это перманентный процесс, и его невозможно решить раз и навсегда. Единственное, что реально работает – внимание общества, медиа и международных партнеров. Когда все действуют как единый оркестр, тогда институции можно защитить", - сказал Магамедрасулов в интервью изданию "Украинская правда".

В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов НАБУ и САП и задержании сотрудников агентств. Всего, по данным украинских СМИ, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, среди которых Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Последний, по данным СМИ, занимался делом одного из ближайших соратников Владимира Зеленского - Тимура Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский. Гусарова и Магамедрасулова обвиняют в госизмене и сотрудничестве с РФ.

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.