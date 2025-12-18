Рейтинг@Mail.ru
09:02 18.12.2025
В НАБУ заявили о наличии доказательств причастности Ермака к делу Миндича
В НАБУ заявили о наличии доказательств причастности Ермака к делу Миндича

Детектив НАБУ заявил, что есть доказательства причастности Ермака к делу Миндича

© Getty Images / NurPhotoАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Getty Images / NurPhoto
Андрей Ермак. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магамедрасулов утверждает, что есть серьезные вещественные доказательства причастности бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака к громкому коррупционному делу, в котором замешан бизнесмен Тимур Миндич.
Украинский телеканал "Общественное" 3 декабря сообщал, что суд на Украине освободил из-под стражи детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслана Магамедрасулова, который расследовал дело о коррупции в энергетике и вел прослушку квартиры соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Зеленский внезапно поменял план визита в Польшу
03:28
"Что касается кейса Ермака – это отдельная история. В "Мидасе" есть серьезные вещественные доказательства, и я надеюсь, что детективы НАБУ доведут дело до конца в рамках закона", - сказал Магамедрасулов в интервью изданию "Украинская правда".
Издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в правоохранительных органах 5 декабря сообщало, что НАБУ готовит новую серию аудиозаписей по скандальному делу в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, а также бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об увольнении Ермака. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на форе коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
Игорь Коломойский* - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Раде рассказали, что Коломойский* знает организаторов схемы Миндича
Вчера, 19:06
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Уволенный Ермак не проходит службу в ВСУ, пишут СМИ
Вчера, 23:53
 
