00:11 18.12.2025 (обновлено: 10:04 18.12.2025)
СМИ: экс-генпрокурора Украины задержали во Франции
Бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна задержали после проведения обысков в его доме во Франции, сообщил телеканал "Новости. Live" со ссылкой РИА Новости, 18.12.2025
в мире, украина, франция, ирина венедиктова, верховная рада украины
В мире, Украина, Франция, Ирина Венедиктова, Верховная Рада Украины
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна задержали после проведения обысков в его доме во Франции, сообщил телеканал "Новости. Live" со ссылкой на неназванные источники.
В среду украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщал, что французские правоохранители по запросу ГБР 17 декабря во Франции провели у бывшего генпрокурора. В ходе них у французской стороны возникли основания для задержания Пискуна.
"Бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна взяли под стражу. Экс-чиновника задержали после проведения обысков ГБР на его вилле на побережье Франции", — пишет газета со ссылкой на источники.
Пискун трижды занимал должность генпрокурора Украины в разные периоды: 2002-2003 годы, 2004-2005 годы, 2007 год. С 2007 по 2012 год он был депутатом Верховной рады V и VI созывов от ныне запрещенной в стране "Партии регионов". В 2020 году Пискун некоторое время был советником на тот момент генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая заявляла, что назначила его из-за "опытности".
На Украине задержали экс-чиновника "Энергоатома"
В миреУкраинаФранцияИрина ВенедиктоваВерховная Рада Украины
 
 
