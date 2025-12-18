СМИ: экс-генпрокурора Украины задержали во Франции

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна задержали после проведения обысков в его доме во Франции, сообщил телеканал "Новости. Live" со ссылкой на неназванные источники.

"Бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна взяли под стражу. Экс-чиновника задержали после проведения обысков ГБР на его вилле на побережье Франции", — пишет газета со ссылкой на источники.