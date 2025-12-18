https://ria.ru/20251218/ukraina-2062787126.html
СМИ: экс-генпрокурора Украины задержали во Франции
СМИ: экс-генпрокурора Украины задержали во Франции - РИА Новости, 18.12.2025
СМИ: экс-генпрокурора Украины задержали во Франции
Бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна задержали после проведения обысков в его доме во Франции, сообщил телеканал "Новости. Live" со ссылкой РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T00:11:00+03:00
2025-12-18T00:11:00+03:00
2025-12-18T10:04:00+03:00
в мире
украина
франция
ирина венедиктова
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062838861_0:96:3000:1784_1920x0_80_0_0_0d4878f60c03d9cd699ac7576c0f32ca.jpg
https://ria.ru/20251202/ukraina-2059226770.html
украина
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062838861_292:0:2963:2003_1920x0_80_0_0_3252ab649a715a5ca8ab0c682a6106de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, франция, ирина венедиктова, верховная рада украины
В мире, Украина, Франция, Ирина Венедиктова, Верховная Рада Украины
СМИ: экс-генпрокурора Украины задержали во Франции
Экс-генпрокурора Украины Пискуна задержали после обысков на его вилле во Франции