Катастрофа неизбежна. Украина готова принять роковое решение - РИА Новости, 18.12.2025
08:00 18.12.2025 (обновлено: 08:06 18.12.2025)
Катастрофа неизбежна. Украина готова принять роковое решение
Катастрофа неизбежна. Украина готова принять роковое решение
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Рейтинги Зеленского и его партии "Слуга народа" стремительно снижаются. Как отмечают украинские социологи, население недовольно направлением развития страны и радикализируется. Что происходит в Киеве — в материале РИА Новости.

Горе от ума

Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты опроса, согласно которым "Слуга народа" выбыла из топа политических сил. Если бы парламентские выборы прошли в период с 26 ноября по 10 декабря, она заняла бы только четвертое место с 11,3% голосов избирателей. Победу одержала бы партия посла экс-главкома ВСУ Валерия Залужного (19,9%). Второе место досталось бы "Европейской солидарности" бывшего президента Петра Порошенко* (16,2%). Третье — организации неонациста Андрея Билецкого* (11,9%), а пятое — партии начальника Главного разведывательного управления Минобороны Украины (ГУР) Кирилла Буданова* (10,4%).
© AP Photo / Alberto PezzaliВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Валерий Залужный
При этом у Залужного, Буданова* и Билецкого* собственных партий нет — интервьюеры спрашивали украинцев о гипотетических организациях. Также примечательно, что "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко рисковала не преодолеть пятипроцентный избирательный барьер.
Как известно, "Слуга народа" создавалась уже после того, как Зеленский стал президентом. При этом организацию он позиционировал как проводника своей воли в парламенте. В партию часто набирали людей без опыта политической борьбы. Да он и не был нужен: в 2019-м на парламентских выборах население, по сути, голосовало за Зеленского, а уже в Верховной раде избранные депутаты просто нажимали те кнопки, на которые он указывал.
Как показал опрос КМИС, спустя шесть лет это привело к тому, что 52% украинцев называют деятельность "Слуги народа" препятствием для развития Украины. Противоположного мнения придерживаются только 25% респондентов. Еще 23% не определились.
© РИА Новости / СтрингерПетр Порошенко* с супругой Мариной
Петр Порошенко* с супругой Мариной - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Петр Порошенко* с супругой Мариной
Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что обвал популярности партии власти — логичное следствие продолжительной работы в условиях военных действий.
"С помощью "Слуги народа" Зеленский до сих пор контролирует парламент и правительство. При этом партия впитывает в себя весь общественный негатив, в том числе связанный с коррупционными скандалами. В то же время, судя по данным КМИС, популярность набирают радикалы. Как известно, Порошенко* и Билецкий* возглавляли украинскую "партию войны" задолго до начала СВО. Сейчас они тем более не будут воспринимать никакие мирные инициативы. При этом парламент для Украины не менее важен, чем президент, потому что именно он формирует правительство. Если доверить эту задачу союзу Порошенко*, Билецкого* и Залужного, страну ждет катастрофа", — отметил Денисов.
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Будет война". Европе осталось несколько дней до рокового решения
16 декабря, 08:00

На дне

Между тем в конце ноября был опубликован совместный доклад компании Info Sapiens и аналитического центра Public Policy Development Office, посвященный уровню популярности отдельных украинских политиков. Судя по исследованию, если бы президентские выборы прошли в ноябре, победу во втором туре мог бы одержать Залужный.
© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский
В частности, социологи зафиксировали рейтинг Зеленского на отметке 20,3% — на четыре процента меньше, чем в октябре. Популярность Залужного, напротив, подросла почти на три процента — до 19,1%. Другие украинские политики значительно отстают: например, Буданова* в конце ноября поддерживали 5,1% избирателей, а Порошенко* — 4,6%. Не определились 23,6% респондентов.
Вместе с тем 53,2% опрошенных не сомневались, что Украина движется в неправильном направлении. Оптимистами оказались 31,7%.
Несмотря на низкие показатели, Зеленский утверждает, что намерен переизбраться. "Я ожидаю предложений от партнеров, я ожидаю предложений от наших депутатов и готов идти на выборы", — сказал он.
© AP PhotoЗаседание Рады
Заседание Рады - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo
Заседание Рады
Впрочем, у него есть важное предварительное условие: западные партнеры Киева должны обеспечить безопасность на время избирательного процесса — в том числе для того, чтобы военные смогли проголосовать. Спустя 60-90 дней после того, как ЕС и США дадут такие гарантии, в стране пройдут выборы, заверил Зеленский.
Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Запасной план Трампа. Над Россией нависла новая угроза
15 декабря, 08:00

День выборов

Как известно, президентский срок Зеленского истек в мае 2024-го. Но до недавнего времени он говорил, что вынужден оставаться главой государства, поскольку по закону о военном положении в стране нельзя проводить выборы. Позиция изменилась после того, как Дональд Трамп призвал украинские власти устроить голосование, чтобы соответствовать статусу демократического государства.
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме
В Москве считают, что на Украине давно пора провести выборы, потому что нынешняя киевская власть утратила легитимность. Однако, отмечает замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин, многое будет зависеть от того, в каких условиях пройдет голосование и кто придет на избирательные участки.
"Прежде всего, ко всем украинским опросам следует относиться с осторожностью. Социологи могут привирать при подведении итогов. К тому же отвечать на их вопросы, как правило, соглашаются только те, кто поддерживает сторонников продолжения боевых действий или хочет стать для них своим. Остальные либо уже покинули Украину, либо боятся высказываться публично. На честных выборах, проведенных в условиях мира и гарантий безопасности для всех избирателей, мы бы увидели совсем другой результат. Но в этом никто не заинтересован", — говорит Жарихин.
© РИА Новости / СтрингерПроверка готовности одного из избирательных участков в Киеве к проведению региональных выборов
Проверка готовности одного из избирательных участков в Киеве к проведению региональных выборов - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Проверка готовности одного из избирательных участков в Киеве к проведению региональных выборов
По его словам, "оппозиционные" Залужный, Порошенко* и Билецкий* практически ничем не отличаются друг от друга. Каждый готов проводить "людоедскую политику" против собственного народа, оправдывая ее высокими целями. Но других кандидатов на выборах не будет. К тому же многие беженцы, оказавшиеся в России и странах ЕС, не смогут проголосовать.
"Оставшимся избирателям предложат голосовать либо за Зеленского, либо за еще более радикальных кандидатов. Ну а дальше будет уже неважно, кто именно победит", — поясняет эксперт.
Жарихин уверен, что на Западе наверняка найдутся страны, которые признают такие выборы легитимными, но для России ничего принципиально не изменится.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйПетр ПорошенкоКМИСЕвросоюзВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
