"Надо брать". Европа экстренно скупает "запрещенку" у России

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. ЕС поэтапно увеличивает пошлины на удобрения из России, однако импорт вернулся к досанкционному уровню. План Брюсселя — вытеснить российскую продукцию с рынка — провалился. Почему так произошло — в материале РИА Новости.
Пошлины не сработали
С 1 июля таможенный сбор — 6,5% плюс 40 евро за тонну, с июля 2026-го — плюс 60 евро, 2027-го — 80, 2028-го — 315 евро. Россия обеспечивала 30% европейского импорта азотных удобрений. В 2022-м показатель упал до 20,5%. В 2023-м — минимум за 11 лет, 3,9 миллиона тонн. Однако уже в 2024-м, по данным Eurostat, — 4,93 миллиона, 25%.
К весне 2025-го — досанкционный уровень, констатирует Economist. В июне ввезли миллион тонн, рекорд за десять лет.
Критическая зависимость
Дело в том, что нет альтернатив. Зависимость сильнее всего в сегменте калия: Россия и Белоруссии тут нет равных. Так же — в области сложных NPK-удобрений и аммиачной селитры, производство которых требует не только сырьевых ресурсов, но и технологической экспертизы, накапливаемой десятилетиями.
"Европейские фермеры, особенно в странах с интенсивным земледелием — в Германии, Франции, Польше — оказались перед дилеммой. Либо существенное удорожание себестоимости сельхозпродукции при переходе на альтернативные источники, либо продолжение закупок российских удобрений через посреднические схемы. Второй вариант выгоднее в условиях конкуренции на глобальном продовольственном рынке. Невысокая маржинальность аграрного бизнеса не позволяет абсорбировать значительный рост издержек", — указывает экономист Надежда Капустина.
От минеральных удобрений зависит урожайность и динамика всей сельскохозяйственной отрасли — одной из ключевых для европейской экономики и сильно обременительной для бюджета.
"В этом году в рамках общей аграрной политики на поддержку сельского хозяйства направят 53,8%. А меньше трети вообще не бывает", — поясняет Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве России.
Кризис производства
К 2022 году в ЕС действовали 120 заводов, обеспечивавшие до 70% потребностей в азотных удобрениях. Все — на российских газе и аммиаке. Сейчас от этих мощностей осталось меньше половины.
"Европейская химическая промышленность сильно пострадала от энергокризиса. А российские предприятия сохраняют конкурентное преимущество благодаря доступу к дешевым энергоносителям и вертикально интегрированным производственным цепочкам", — уточняет Капустина.
Доступ ограничен
Что касается альтернативных поставщиков, то тут ситуация сложная. Основные экспортеры азотных удобрений — Египет и Алжир, фосфорных — Марокко, аммиака — Тринидад и Тобаго. И цены у них выше, особенно в азотной группе.
Как поясняет Капустина, попытки переориентироваться на Северную Африку, Ближний Восток или заокеанских партнеров натолкнулись на целый ряд препятствий: ограниченность свободных мощностей, значительное увеличение транспортных издержек, необходимость перестройки логистики. Все это требует времени и капитальных вложений. Перед посевными кампаниями европейские дистрибьюторы ни тем ни другим явно не располагали.
Отказ от российских удобрений вряд ли возможен, констатируют наблюдатели. Иначе — резкий рост себестоимости сельхозпродукции и удар по конкурентоспособности европейского агросектора, подчеркивает Mупегну Нзусси Кевин Грас, доцент кафедры экономики Мелитопольского государственного университета.
Еще дороже
С 2021 по 2023 год цены на удобрения в Европе увеличились более чем на 140%, и ситуация лишь ухудшается.
"Дорогой газ, иногда больше 50 евро за МВтч, слабый евро — азотные удобрения, калий и фосфор в Германии, Франции и других странах ЕС не подешевеют", — указывал немецкий агропромышленный портал Аgrarheute в начале 2025-го.
А тут еще и пошлины. В 2028 году они должны достичь запретительных 100% — 315 евро за тонну азотных удобрений и 430 евро — сложных. Но есть оговорка: могут снизить "в случае резкого роста цен".
"Предполагалось, что за три года найдутся альтернативы. Однако фермерские объединения в недоумении: им ничего никто так и не предложил", — отмечает Евгений Сумароков, доцент кафедры международного бизнеса Финуниверситета.
С января вступает в силу механизм трансграничного углеродного регулирования (CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism), облагающий пошлиной импорт удобрений, при производстве которых используется углеродоемкий процесс получения аммиака. Значит, цены еще поднимутся.
Как пишет Agrarhaute, на европейском рынке паника: фермеры спешно скупают химикаты, пополняя запасы. В декабре, предупреждают аналитики, рынок иссякнет, а в январе проблемы с импортом обострятся.
