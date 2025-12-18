Рейтинг@Mail.ru
"Надо брать". Европа экстренно скупает "запрещенку" у России - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 18.12.2025 (обновлено: 08:08 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/udobreniya-2062581171.html
"Надо брать". Европа экстренно скупает "запрещенку" у России
"Надо брать". Европа экстренно скупает "запрещенку" у России - РИА Новости, 18.12.2025
"Надо брать". Европа экстренно скупает "запрещенку" у России
ЕС поэтапно увеличивает пошлины на удобрения из России, однако импорт вернулся к досанкционному уровню. План Брюсселя — вытеснить российскую продукцию с рынка — РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T08:00:00+03:00
2025-12-18T08:08:00+03:00
экономика
россия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019072432_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_636a4950832962e8a9f2b25a22dd9fd1.jpg
https://ria.ru/20251213/aktivy-2061734169.html
https://ria.ru/20251212/resursy-2061346520.html
https://ria.ru/20251118/neft-2055557216.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019072432_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9561a2bcbbf7f5a3425eb7e3344f4cf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, евросоюз
Экономика, Россия, Евросоюз
"Надо брать". Европа экстренно скупает "запрещенку" у России

Economist: Россия вновь заняла треть европейского рынка удобрений

© AP Photo / Czarek SokolowskiАкция протеста польских фермеров
Акция протеста польских фермеров - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. ЕС поэтапно увеличивает пошлины на удобрения из России, однако импорт вернулся к досанкционному уровню. План Брюсселя — вытеснить российскую продукцию с рынка — провалился. Почему так произошло — в материале РИА Новости.

Пошлины не сработали

С 1 июля таможенный сбор — 6,5% плюс 40 евро за тонну, с июля 2026-го — плюс 60 евро, 2027-го — 80, 2028-го — 315 евро. Россия обеспечивала 30% европейского импорта азотных удобрений. В 2022-м показатель упал до 20,5%. В 2023-м — минимум за 11 лет, 3,9 миллиона тонн. Однако уже в 2024-м, по данным Eurostat, — 4,93 миллиона, 25%.
К весне 2025-го — досанкционный уровень, констатирует Economist. В июне ввезли миллион тонн, рекорд за десять лет.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГранулированные калийные удобрения на складе готовой продукции на Сильвинитовой обогатительной фабрике в Пермском крае
Гранулированные калийные удобрения на складе готовой продукции на Сильвинитовой обогатительной фабрике в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Гранулированные калийные удобрения на складе готовой продукции на Сильвинитовой обогатительной фабрике в Пермском крае

Критическая зависимость

Дело в том, что нет альтернатив. Зависимость сильнее всего в сегменте калия: Россия и Белоруссии тут нет равных. Так же — в области сложных NPK-удобрений и аммиачной селитры, производство которых требует не только сырьевых ресурсов, но и технологической экспертизы, накапливаемой десятилетиями.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
"Точка кипения": Банк России подал ЕС жесткий сигнал
13 декабря, 08:00
"Европейские фермеры, особенно в странах с интенсивным земледелием — в Германии, Франции, Польше — оказались перед дилеммой. Либо существенное удорожание себестоимости сельхозпродукции при переходе на альтернативные источники, либо продолжение закупок российских удобрений через посреднические схемы. Второй вариант выгоднее в условиях конкуренции на глобальном продовольственном рынке. Невысокая маржинальность аграрного бизнеса не позволяет абсорбировать значительный рост издержек", — указывает экономист Надежда Капустина.
От минеральных удобрений зависит урожайность и динамика всей сельскохозяйственной отрасли — одной из ключевых для европейской экономики и сильно обременительной для бюджета.
"В этом году в рамках общей аграрной политики на поддержку сельского хозяйства направят 53,8%. А меньше трети вообще не бывает", — поясняет Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве России.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПротесты фермеров в Варшаве
Протесты фермеров в Варшаве - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Протесты фермеров в Варшаве

Кризис производства

К 2022 году в ЕС действовали 120 заводов, обеспечивавшие до 70% потребностей в азотных удобрениях. Все — на российских газе и аммиаке. Сейчас от этих мощностей осталось меньше половины.
"Европейская химическая промышленность сильно пострадала от энергокризиса. А российские предприятия сохраняют конкурентное преимущество благодаря доступу к дешевым энергоносителям и вертикально интегрированным производственным цепочкам", — уточняет Капустина.
Добыча редкоземельных металлов в провинции Чжэцзян, Китай - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Поздно спохватились". CША отбирают у Европы критический ресурс
12 декабря, 08:00

Доступ ограничен

Что касается альтернативных поставщиков, то тут ситуация сложная. Основные экспортеры азотных удобрений — Египет и Алжир, фосфорных — Марокко, аммиака — Тринидад и Тобаго. И цены у них выше, особенно в азотной группе.
Как поясняет Капустина, попытки переориентироваться на Северную Африку, Ближний Восток или заокеанских партнеров натолкнулись на целый ряд препятствий: ограниченность свободных мощностей, значительное увеличение транспортных издержек, необходимость перестройки логистики. Все это требует времени и капитальных вложений. Перед посевными кампаниями европейские дистрибьюторы ни тем ни другим явно не располагали.
Отказ от российских удобрений вряд ли возможен, констатируют наблюдатели. Иначе — резкий рост себестоимости сельхозпродукции и удар по конкурентоспособности европейского агросектора, подчеркивает Mупегну Нзусси Кевин Грас, доцент кафедры экономики Мелитопольского государственного университета.
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкНа территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений
На территории завода ООО Алмаз Удобрения по производству водорастворимых и гранулированных удобрений - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
На территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений

Еще дороже

С 2021 по 2023 год цены на удобрения в Европе увеличились более чем на 140%, и ситуация лишь ухудшается.
"Дорогой газ, иногда больше 50 евро за МВтч, слабый евро — азотные удобрения, калий и фосфор в Германии, Франции и других странах ЕС не подешевеют", — указывал немецкий агропромышленный портал Аgrarheute в начале 2025-го.
А тут еще и пошлины. В 2028 году они должны достичь запретительных 100% — 315 евро за тонну азотных удобрений и 430 евро — сложных. Но есть оговорка: могут снизить "в случае резкого роста цен".
Цены за топливо на автозаправочной станции в Германии - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
"В срочном порядке": Европа столкнулась с форс-мажором из-за США
18 ноября, 08:00
"Предполагалось, что за три года найдутся альтернативы. Однако фермерские объединения в недоумении: им ничего никто так и не предложил", — отмечает Евгений Сумароков, доцент кафедры международного бизнеса Финуниверситета.
С января вступает в силу механизм трансграничного углеродного регулирования (CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism), облагающий пошлиной импорт удобрений, при производстве которых используется углеродоемкий процесс получения аммиака. Значит, цены еще поднимутся.
Как пишет Agrarhaute, на европейском рынке паника: фермеры спешно скупают химикаты, пополняя запасы. В декабре, предупреждают аналитики, рынок иссякнет, а в январе проблемы с импортом обострятся.
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений
Сотрудник на территории завода ООО Алмаз Удобрения по производству водорастворимых и гранулированных удобрений - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Сотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений
 
ЭкономикаРоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала