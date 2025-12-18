МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. ЕС поэтапно увеличивает пошлины на удобрения из России, однако импорт вернулся к досанкционному уровню. План Брюсселя — вытеснить российскую продукцию с рынка — провалился. Почему так произошло — в материале РИА Новости.

Пошлины не сработали

С 1 июля таможенный сбор — 6,5% плюс 40 евро за тонну, с июля 2026-го — плюс 60 евро, 2027-го — 80, 2028-го — 315 евро. Россия обеспечивала 30% европейского импорта азотных удобрений. В 2022-м показатель упал до 20,5%. В 2023-м — минимум за 11 лет, 3,9 миллиона тонн. Однако уже в 2024-м, по данным Eurostat, — 4,93 миллиона, 25%.

К весне 2025-го — досанкционный уровень, констатирует Economist . В июне ввезли миллион тонн, рекорд за десять лет.

Критическая зависимость

Дело в том, что нет альтернатив. Зависимость сильнее всего в сегменте калия: Россия и Белоруссии тут нет равных. Так же — в области сложных NPK-удобрений и аммиачной селитры, производство которых требует не только сырьевых ресурсов, но и технологической экспертизы, накапливаемой десятилетиями.

"Европейские фермеры, особенно в странах с интенсивным земледелием — в Германии, Франции, Польше — оказались перед дилеммой. Либо существенное удорожание себестоимости сельхозпродукции при переходе на альтернативные источники, либо продолжение закупок российских удобрений через посреднические схемы. Второй вариант выгоднее в условиях конкуренции на глобальном продовольственном рынке. Невысокая маржинальность аграрного бизнеса не позволяет абсорбировать значительный рост издержек", — указывает экономист Надежда Капустина.

От минеральных удобрений зависит урожайность и динамика всей сельскохозяйственной отрасли — одной из ключевых для европейской экономики и сильно обременительной для бюджета.

"В этом году в рамках общей аграрной политики на поддержку сельского хозяйства направят 53,8%. А меньше трети вообще не бывает", — поясняет Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве России.

Кризис производства

К 2022 году в ЕС действовали 120 заводов, обеспечивавшие до 70% потребностей в азотных удобрениях. Все — на российских газе и аммиаке. Сейчас от этих мощностей осталось меньше половины.

"Европейская химическая промышленность сильно пострадала от энергокризиса. А российские предприятия сохраняют конкурентное преимущество благодаря доступу к дешевым энергоносителям и вертикально интегрированным производственным цепочкам", — уточняет Капустина.

Доступ ограничен

Что касается альтернативных поставщиков, то тут ситуация сложная. Основные экспортеры азотных удобрений — Египет и Алжир, фосфорных — Марокко, аммиака — Тринидад и Тобаго. И цены у них выше, особенно в азотной группе.

Как поясняет Капустина, попытки переориентироваться на Северную Африку, Ближний Восток или заокеанских партнеров натолкнулись на целый ряд препятствий: ограниченность свободных мощностей, значительное увеличение транспортных издержек, необходимость перестройки логистики. Все это требует времени и капитальных вложений. Перед посевными кампаниями европейские дистрибьюторы ни тем ни другим явно не располагали.

Отказ от российских удобрений вряд ли возможен, констатируют наблюдатели. Иначе — резкий рост себестоимости сельхозпродукции и удар по конкурентоспособности европейского агросектора, подчеркивает Mупегну Нзусси Кевин Грас, доцент кафедры экономики Мелитопольского государственного университета.

Еще дороже

С 2021 по 2023 год цены на удобрения в Европе увеличились более чем на 140%, и ситуация лишь ухудшается.

"Дорогой газ, иногда больше 50 евро за МВтч, слабый евро — азотные удобрения, калий и фосфор в Германии, Франции и других странах ЕС не подешевеют", — указывал немецкий агропромышленный портал Аgrarheute в начале 2025-го.

А тут еще и пошлины. В 2028 году они должны достичь запретительных 100% — 315 евро за тонну азотных удобрений и 430 евро — сложных. Но есть оговорка: могут снизить "в случае резкого роста цен".

"Предполагалось, что за три года найдутся альтернативы. Однако фермерские объединения в недоумении: им ничего никто так и не предложил", — отмечает Евгений Сумароков, доцент кафедры международного бизнеса Финуниверситета.

С января вступает в силу механизм трансграничного углеродного регулирования (CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism), облагающий пошлиной импорт удобрений, при производстве которых используется углеродоемкий процесс получения аммиака. Значит, цены еще поднимутся.