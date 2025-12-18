https://ria.ru/20251218/ucheniya-2062987364.html
Герасимов анонсировал проведение стратегического учения "Центр-2026"
Герасимов анонсировал проведение стратегического учения "Центр-2026"
Начальник Генштаба ВС России, генерал армии Валерий Герасимов в четверг анонсировал проведение в следующем году учений "Центр-2026". РИА Новости, 18.12.2025
