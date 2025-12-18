Тысячи фермеров прибыли в Брюссель на акцию протеста

Фермеры перекрывают бульвар недалеко от места проведения саммита ЕС в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 18 дек - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Тысячи фермеров из всех 27 стран Европейского союза прибыли в европейский квартал Брюсселя для участия в акции протеста против соглашения о свободной торговле, которое ЕС ведет с странами Меркосур, передаёт корреспондент РИА Новости.

Бульвар короля Альберта II в европейском квартале Брюсселя по всей своей протяженности заставлен палатками, установленными делегациями фермеров из каждой страны ЕС . Несколько тысяч участников уже находятся на месте, обстановка остается спокойной: вдоль бульвара продаются порции картофеля фри и пиво.

Организаторы акции протеста - европейское фермерское объединение Copa-Cogeca - сообщили РИА Новости, что основным форматом мероприятия была заявлена пешая демонстрация, в связи с чем участникам было направлено обращение с просьбой не прибывать на тракторах.

Тем не менее колонна примерно из 1000 тракторов, в основном из Франции Бельгии , уже въехала в Брюссель, существенно замедлив движение в столице ЕС в то время, когда лидеры Евросоюза собрались на саммит Европейского совета

Цель акции протеста - выступить против соглашения, переговоры по которому ведутся между ЕС и Меркосур. По мнению Copa-cogeca, этот договор предает интересы европейских фермеров, работников и потребителей, наносит ущерб окружающей среде, а экономическое давление и падение цен для производителей ЕС уже ощутимы.

Решающие голосования по торговому договору ЕС и Меркосур пройдут в совете ЕС 18 и 19 декабря. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявлял, что договор ЕС-Меркосур будет подписан 20 декабря. В понедельник телеканал BFMTV сообщал, что Франция и Италия согласились в необходимости переноса на более поздний срок голосования в Совете ЕС по торговому договору с Меркосур.

В 2024 году по странам Евросоюза прокатилась волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки