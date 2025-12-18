Рейтинг@Mail.ru
Тысячи фермеров прибыли в Брюссель на акцию протеста - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:38 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/tysjacha-2062889072.html
Тысячи фермеров прибыли в Брюссель на акцию протеста
Тысячи фермеров прибыли в Брюссель на акцию протеста - РИА Новости, 18.12.2025
Тысячи фермеров прибыли в Брюссель на акцию протеста
Тысячи фермеров из всех 27 стран Европейского союза прибыли в европейский квартал Брюсселя для участия в акции протеста против соглашения о свободной торговле,... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T12:38:00+03:00
2025-12-18T12:38:00+03:00
в мире
брюссель
франция
бразилия
альберт ii
луис инасиу лула да силва
евросоюз
европейский совет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062888226_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_f0395d40769060f540574bd35785c089.jpg
https://ria.ru/20251204/gretsiya-2059765880.html
https://ria.ru/20251214/frantsiya-2061956249.html
https://ria.ru/20251217/protest-2062731605.html
брюссель
франция
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062888226_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6a1d756999e1f8ce84fb4f823dcadc30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брюссель, франция, бразилия, альберт ii, луис инасиу лула да силва, евросоюз, европейский совет, меркосур, протесты фермеров в европе
В мире, Брюссель, Франция, Бразилия, Альберт II, Луис Инасиу Лула да Силва, Евросоюз, Европейский совет, Меркосур, Протесты фермеров в Европе
Тысячи фермеров прибыли в Брюссель на акцию протеста

Тысячи фермеров из 27 стран ЕС прибыли на акцию протеста в Брюсселе

© AP Photo / Marius BurgelmanФермеры перекрывают бульвар недалеко от места проведения саммита ЕС в Брюсселе
Фермеры перекрывают бульвар недалеко от места проведения саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Marius Burgelman
Фермеры перекрывают бульвар недалеко от места проведения саммита ЕС в Брюсселе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 18 дек - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Тысячи фермеров из всех 27 стран Европейского союза прибыли в европейский квартал Брюсселя для участия в акции протеста против соглашения о свободной торговле, которое ЕС ведет с странами Меркосур, передаёт корреспондент РИА Новости.
Бульвар короля Альберта II в европейском квартале Брюсселя по всей своей протяженности заставлен палатками, установленными делегациями фермеров из каждой страны ЕС. Несколько тысяч участников уже находятся на месте, обстановка остается спокойной: вдоль бульвара продаются порции картофеля фри и пиво.
Фермеры и их сторонники блокируют шоссе недалеко от Салоник на севере Греции - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Протестующие фермеры перекрыли трассы по всей Греции
4 декабря, 13:52
Организаторы акции протеста - европейское фермерское объединение Copa-Cogeca - сообщили РИА Новости, что основным форматом мероприятия была заявлена пешая демонстрация, в связи с чем участникам было направлено обращение с просьбой не прибывать на тракторах.
Тем не менее колонна примерно из 1000 тракторов, в основном из Франции и Бельгии, уже въехала в Брюссель, существенно замедлив движение в столице ЕС в то время, когда лидеры Евросоюза собрались на саммит Европейского совета.
Цель акции протеста - выступить против соглашения, переговоры по которому ведутся между ЕС и Меркосур. По мнению Copa-cogeca, этот договор предает интересы европейских фермеров, работников и потребителей, наносит ущерб окружающей среде, а экономическое давление и падение цен для производителей ЕС уже ощутимы.
Решающие голосования по торговому договору ЕС и Меркосур пройдут в совете ЕС 18 и 19 декабря. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявлял, что договор ЕС-Меркосур будет подписан 20 декабря. В понедельник телеканал BFMTV сообщал, что Франция и Италия согласились в необходимости переноса на более поздний срок голосования в Совете ЕС по торговому договору с Меркосур.
Протестующие фермеры - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Во Франции фермеры вывесили труп теленка перед бывшим офисом министра
14 декабря, 13:38
В 2024 году по странам Евросоюза прокатилась волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Протест фермеров перед зданием Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Французские фермеры вышли на протест против договора ЕС — Меркосур
Вчера, 18:08
 
В миреБрюссельФранцияБразилияАльберт IIЛуис Инасиу Лула да СилваЕвросоюзЕвропейский советМеркосурПротесты фермеров в Европе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала