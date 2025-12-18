Двое пострадавших при атаке дронов на дом в Твери остаются в больницах

"На особом контроле регионального минздрава – лечение пострадавших. В настоящее время в больнице медицинскую помощь получают два человека", - говорится в сообщении.

Как уточняет правительство региона, по поручению Королева в поврежденном доме увеличено количество специалистов, занимающихся восстановлением квартир. Уже установлены 60 новых окон, в ближайшее время планируется заменить еще 23. Подрядная организация продолжает внутреннюю отделку жилых помещений. Жители квартир, где завершен ремонт, уже вернулись домой.