Рейтинг@Mail.ru
Двое пострадавших при атаке дронов на дом в Твери остаются в больницах - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:34 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/tver-2062996823.html
Двое пострадавших при атаке дронов на дом в Твери остаются в больницах
Двое пострадавших при атаке дронов на дом в Твери остаются в больницах - РИА Новости, 18.12.2025
Двое пострадавших при атаке дронов на дом в Твери остаются в больницах
Двое пострадавших в результате атаки БПЛА ночью 12 декабря в Твери остаются в медицинских учреждениях, сообщило правительство региона. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T17:34:00+03:00
2025-12-18T17:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
тверь
виталий королев
украина
происшествия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061682356_0:225:2840:1823_1920x0_80_0_0_7f04ad140fd5764044bca0c12ea20de9.jpg
https://ria.ru/20251212/tver-2061614723.html
тверь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061682356_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_efc65bac927f45d93ec0fa51319ae10d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверь, виталий королев, украина, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Тверь, Виталий Королев, Украина, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Двое пострадавших при атаке дронов на дом в Твери остаются в больницах

В Твери 2 пострадавших от атаки БПЛА на многоквартирный дом остаются в больницах

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПоследствия атаки БПЛА ВСУ на жилой дом в Твери
Последствия атаки БПЛА ВСУ на жилой дом в Твери - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Последствия атаки БПЛА ВСУ на жилой дом в Твери
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РЯЗАНЬ, 18 дек - РИА Новости. Двое пострадавших в результате атаки БПЛА ночью 12 декабря в Твери остаются в медицинских учреждениях, сообщило правительство региона.
В ночь на 12 декабря врио губернатора Виталий Королев сообщил о пострадавших в результате отражения атаки БПЛА на жилой многоквартирный дом в Твери. Он отмечал, что медпомощь оказана шести взрослым и ребенку, при этом жильцов дома эвакуировали. Правительство региона сообщало о госпитализации троих взрослых и одного ребенка.
«
"На особом контроле регионального минздрава – лечение пострадавших. В настоящее время в больнице медицинскую помощь получают два человека", - говорится в сообщении.
Как уточняет правительство региона, по поручению Королева в поврежденном доме увеличено количество специалистов, занимающихся восстановлением квартир. Уже установлены 60 новых окон, в ближайшее время планируется заменить еще 23. Подрядная организация продолжает внутреннюю отделку жилых помещений. Жители квартир, где завершен ремонт, уже вернулись домой.
Подчеркивается, что на уровне области приняты все необходимые решения для предоставления компенсационных выплат людям при полной и частичной утрате недвижимого имущества и транспорта.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на жилой дом в Твери - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Твери жителей пострадавших от атаки БПЛА квартир разместили в гостиницах
12 декабря, 11:33
 
Специальная военная операция на УкраинеТверьВиталий КоролевУкраинаПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала