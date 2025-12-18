Двое пострадавших при атаке дронов на дом в Твери остаются в больницах

РЯЗАНЬ, 18 дек - РИА Новости. Двое пострадавших в результате атаки БПЛА ночью 12 декабря в Твери остаются в медицинских учреждениях, сообщило правительство региона.
В ночь на 12 декабря врио губернатора Виталий Королев сообщил о пострадавших в результате отражения атаки БПЛА на жилой многоквартирный дом в Твери. Он отмечал, что медпомощь оказана шести взрослым и ребенку, при этом жильцов дома эвакуировали. Правительство региона сообщало о госпитализации троих взрослых и одного ребенка.
«
"На особом контроле регионального минздрава – лечение пострадавших. В настоящее время в больнице медицинскую помощь получают два человека", - говорится в сообщении.
Как уточняет правительство региона, по поручению Королева в поврежденном доме увеличено количество специалистов, занимающихся восстановлением квартир. Уже установлены 60 новых окон, в ближайшее время планируется заменить еще 23. Подрядная организация продолжает внутреннюю отделку жилых помещений. Жители квартир, где завершен ремонт, уже вернулись домой.
Подчеркивается, что на уровне области приняты все необходимые решения для предоставления компенсационных выплат людям при полной и частичной утрате недвижимого имущества и транспорта.