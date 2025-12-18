Туск заявил о "прорыве" в обсуждении судьбы российских активов

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Лидеры стран ЕС добились прорыва в обсуждении вопроса о замороженных российских активах, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в Брюсселе, где проходит двухдневный саммит Евросоюза, передает Reuters.
"Мы определенно добились прорыва. Все согласны с тем, что нам следует вести переговоры об этом и что использование российских активов будет справедливым", — сказал он журналистам.
По словам Туска, несмотря на это, "некоторые страны намерены бороться до конца, чтобы получить максимальные гарантии безопасности".
В среду издание Politico сообщило, что решение об изъятии российских резервов ЕС может принять на саммите 18-19 декабря, сделав это в обход Бельгии. Как утверждается, в понедельник постпреды стран-участниц вновь не смогли убедить Брюссель поддержать использование замороженных средств для финансирования Украины. Премьер Бельгии Барт Де Вевер называл эту идею воровством и не исключил подачу иска в суд.
В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации суверенных активов России с повестки дня саммита Евросовета 18-19 декабря. По его словам, вместо этого есть предложение о совместном кредите стран ЕС в пользу Украины, однако Будапешт выступает против.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможный шаг по конфискации российских активов без ответа не останется. По словам представителя Кремля, изъятие будет иметь очень серьезные последствия и для стран, и для юридических лиц, и для физических лиц.