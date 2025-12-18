Рейтинг@Mail.ru
Аналитики рассказали о главных трендах на рынке услуг - РИА Новости, 18.12.2025
08:30 18.12.2025
Аналитики рассказали о главных трендах на рынке услуг
Аналитики рассказали о главных трендах на рынке услуг
Россияне в 2025 году стали более рационально планировать бюджет, фокусируясь на точечных решениях, а не на масштабных задачах: например, вместо ремонта всей... РИА Новости, 18.12.2025
2025
россия, экономика
Россия, Экономика
Аналитики рассказали о главных трендах на рынке услуг

Аналитики рассказали о главных трендах на рынке услуг в России в уходящем году

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россияне в 2025 году стали более рационально планировать бюджет, фокусируясь на точечных решениях, а не на масштабных задачах: например, вместо ремонта всей квартиры делали ремонт комнаты, вместо масштабной свадьбы организовывали камерное событие, говорится в исследовании "Авито Услуг", которое есть у РИА Новости.
"Вместо комплексных проектов "под ключ" россияне перешли к точечным решениям: не ремонт всей квартиры, а одной комнаты; не новая профессия с нуля, а переквалификация на смежную специальность; не масштабная свадьба, а камерное событие. ... Четыре ключевых тренда, которые объединяет одно - стремление к гибкому планированию бюджета при сохранении качества жизни", - отмечается в исследовании.
Эксперты уточняют, что ремонт "под ключ", сменили отдельные бригады электриков, моляров или сборщиков мебели, которые можно вызывать в подходящие для себя моменты. Это позволяет распределить расходы и контролировать бюджет. По их словам, спрос на точечные ремонтные работы, включая кладку, электромонтаж, малярные работы, поклейку обоев, вырос на 16-17%.
Также россияне стали чаще сепарировать и досуг. Спрос на организацию небольших событий, будь то дни рождения, годовщины или мини-свадьбы, вырос более чем в 14 раз, прокат оборудования - почти в 10 раз, а полная организация событий - в 5,8 раза.
"Вместо одного дорогого мероприятия - несколько небольших, но персонализированных. Вместо покупки техники - аренда на выходные. Летом россияне активно брали в аренду сапборды (+8%) и велосипеды (+14%), а аренда игровых приставок выросла на 34% - гейминг оставался популярным, но люди предпочли не покупать дорогостоящее оборудование", - объясняется в исследовании.
Помимо этого, в 2025 году россияне массово переучивались на электриков, штукатуров и мастеров маникюра. Спрос на переподготовку в рабочих и сервисных специальностях с января по август вырос более чем в два раза, что стало рекордом за последние годы.
Аналитики отметили рост спроса на специалистов в IT, дизайне и маркетинге в первом полугодии в 2,6 раза в городах до 100 тысяч жителей и более чем в шесть раз - в городах от 100 до 250 тысяч. Бизнес активно заказывал продвижение в соцсетях, графический дизайн и маркетинг в целом.
Заголовок открываемого материала