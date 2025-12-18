Аналитики рассказали, как изменились траты россиян на Новый год

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Предпраздничные траты россиян в этом году выросли по сравнению с прошлым годом, сильнее всего - у одиноких людей и в семьях без детей, при этом больше всего денег на Новый год уходит у молодежи и жителей Центрального региона, рассказали РИА Новости в агентстве маркетинговых исследований ORO.

"Особенно заметен рост расходов среди одиночных домохозяйств - с 9 106 до 13 669 рублей, а также в семьях без детей - с 12 627 до 18 118 рублей", - выяснили аналитики компании, проведя исследование в декабре 2025 года среди одной тысячи респондентов из крупных городов РФ в возрасте от 18 до 65 лет.

При этом в среднем молодежь тратит на Новый год больше, чем старшие поколения, - около 24 тысяч рублей. А жители Центрального региона расходуют на праздник больше, чем жители других регионов страны, отметили аналитики.

В новогоднем меню россиян в этом году усиливается запрос на сытные и традиционные блюда. Так, по сравнению с прошлым годом, люди стали чаще предпочитать мясные блюда и холодец - их выбрали 70% и 41% респондентов, соответственно. Блюдам из птицы предпочтение отдал 51%. "Традиционные салаты - оливье, крабовый, сельдь под шубой - планируют готовить 85% россиян", - рассказали аналитики.

Среди напитков лидером стало шампанское - его планируют пить 64%. Еще у 49% опрошенных на столе будут соки и морсы, а у 33% крепкий алкоголь. При чем молодежь чаще выбирает соки и морсы, чай, безалкогольные и алкогольные коктейли, а вот старшее поколение - шампанское, крепкий алкоголь и кофе.

"При выборе подарков россияне чаще делают ставку на практичность. Родителям чаще дарят одежду, косметику и деньги, детям - игрушки, одежду и деньги, партнерам - одежду, парфюм и косметику", - отметили аналитики.

Больше всего россияне хотят получить на Новый год деньги (13%), телефон (8%), путешествие (4%) и автомобиль (4%). При этом женщины чаще мечтают о путешествиях, украшениях и косметике, а мужчины - об автомобиле, технике и электронике, выяснили аналитики.