02:03 18.12.2025
Аналитики рассказали, как изменились траты россиян на Новый год
Аналитики рассказали, как изменились траты россиян на Новый год
Предпраздничные траты россиян в этом году выросли по сравнению с прошлым годом, сильнее всего - у одиноких людей и в семьях без детей, при этом больше всего... РИА Новости, 18.12.2025
россия
общество, россия, новый год
Общество, Россия, Новый год
Аналитики рассказали, как изменились траты россиян на Новый год

РИА Новости: у одиноких людей сильнее всего изменились траты на Новый год

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПокупательница выбирает курицу в мясном отделе в магазине в Москве
Покупательница выбирает курицу в мясном отделе в магазине в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Покупательница выбирает курицу в мясном отделе в магазине в Москве . Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Предпраздничные траты россиян в этом году выросли по сравнению с прошлым годом, сильнее всего - у одиноких людей и в семьях без детей, при этом больше всего денег на Новый год уходит у молодежи и жителей Центрального региона, рассказали РИА Новости в агентстве маркетинговых исследований ORO.
"Особенно заметен рост расходов среди одиночных домохозяйств - с 9 106 до 13 669 рублей, а также в семьях без детей - с 12 627 до 18 118 рублей", - выяснили аналитики компании, проведя исследование в декабре 2025 года среди одной тысячи респондентов из крупных городов РФ в возрасте от 18 до 65 лет.
При этом в среднем молодежь тратит на Новый год больше, чем старшие поколения, - около 24 тысяч рублей. А жители Центрального региона расходуют на праздник больше, чем жители других регионов страны, отметили аналитики.
В новогоднем меню россиян в этом году усиливается запрос на сытные и традиционные блюда. Так, по сравнению с прошлым годом, люди стали чаще предпочитать мясные блюда и холодец - их выбрали 70% и 41% респондентов, соответственно. Блюдам из птицы предпочтение отдал 51%. "Традиционные салаты - оливье, крабовый, сельдь под шубой - планируют готовить 85% россиян", - рассказали аналитики.
Среди напитков лидером стало шампанское - его планируют пить 64%. Еще у 49% опрошенных на столе будут соки и морсы, а у 33% крепкий алкоголь. При чем молодежь чаще выбирает соки и морсы, чай, безалкогольные и алкогольные коктейли, а вот старшее поколение - шампанское, крепкий алкоголь и кофе.
"При выборе подарков россияне чаще делают ставку на практичность. Родителям чаще дарят одежду, косметику и деньги, детям - игрушки, одежду и деньги, партнерам - одежду, парфюм и косметику", - отметили аналитики.
Больше всего россияне хотят получить на Новый год деньги (13%), телефон (8%), путешествие (4%) и автомобиль (4%). При этом женщины чаще мечтают о путешествиях, украшениях и косметике, а мужчины - об автомобиле, технике и электронике, выяснили аналитики.
По их данным, интерес к Новому году в этом году, по сравнению с прошлым, заметно вырос: доля тех, кто относится к этому событию с высоким интересом, увеличилась до 32% с 25%, а число людей без интереса - снизилось до 25% с 31%. "Увеличилась доля тех, кто начинает готовиться к празднику за месяц и более - с 16% до 23%, тогда как число тех, кто готовится в последний момент или не готовится вовсе, сократилось", - добавили аналитики.
