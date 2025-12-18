Трамп подписал указ, ослабляющий контроль над марихуаной в медицине

"Я хочу подчеркнуть, что указ, который я собираюсь подписать, не является легализацией и никоим образом не легализует марихуану, а также никоим образом не санкционирует ее использование в качестве рекреационного наркотика. Это не имеет к этому никакого отношения, так же как у рецептурных обезболивающих есть законные пользователи, но они также могут нанести необратимый вред", - сказал Трамп.