Трамп подписал указ, ослабляющий контроль над марихуаной в медицине
Трамп подписал указ, ослабляющий контроль над марихуаной в медицине - РИА Новости, 18.12.2025
Трамп подписал указ, ослабляющий контроль над марихуаной в медицине
Президент США Дональд Трамп подписал в четверг указ, который ослабляет контроль над марихуаной в стране и позволяет применять ее по медицинским показаниям... РИА Новости, 18.12.2025
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал в четверг указ, который ослабляет контроль над марихуаной в стране и позволяет применять ее по медицинским показаниям людям, испытывающим боли.
«
"Сегодня я рад объявить, что подпишу указ о переносе марихуаны из списка I в список III контролируемых веществ, имеющих законное медицинское применение", - сказал Трамп
в ходе подписания указа в Белом доме.
Он также подчеркнул, что указ не легализует употребление марихуаны людьми без соответствующих показаний.
"Я хочу подчеркнуть, что указ, который я собираюсь подписать, не является легализацией и никоим образом не легализует марихуану, а также никоим образом не санкционирует ее использование в качестве рекреационного наркотика. Это не имеет к этому никакого отношения, так же как у рецептурных обезболивающих есть законные пользователи, но они также могут нанести необратимый вред", - сказал Трамп.