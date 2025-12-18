Рейтинг@Mail.ru
Трамп подписал указ, ослабляющий контроль над марихуаной в медицине - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:56 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/tramp-2063072539.html
Трамп подписал указ, ослабляющий контроль над марихуаной в медицине
Трамп подписал указ, ослабляющий контроль над марихуаной в медицине - РИА Новости, 18.12.2025
Трамп подписал указ, ослабляющий контроль над марихуаной в медицине
Президент США Дональд Трамп подписал в четверг указ, который ослабляет контроль над марихуаной в стране и позволяет применять ее по медицинским показаниям... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T23:56:00+03:00
2025-12-18T23:56:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061614211_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_28b4434a1f21df22c392ee7a4bdd480d.jpg
https://ria.ru/20250221/tramp-2000926943.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061614211_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_2cc47b1331ac2873af83f1d993d8855e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп подписал указ, ослабляющий контроль над марихуаной в медицине

Трамп подписал указ, упрощающий использование марихуаны в медицинских целях

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в Белом доме - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал в четверг указ, который ослабляет контроль над марихуаной в стране и позволяет применять ее по медицинским показаниям людям, испытывающим боли.
«
"Сегодня я рад объявить, что подпишу указ о переносе марихуаны из списка I в список III контролируемых веществ, имеющих законное медицинское применение", - сказал Трамп в ходе подписания указа в Белом доме.
Он также подчеркнул, что указ не легализует употребление марихуаны людьми без соответствующих показаний.
"Я хочу подчеркнуть, что указ, который я собираюсь подписать, не является легализацией и никоим образом не легализует марихуану, а также никоим образом не санкционирует ее использование в качестве рекреационного наркотика. Это не имеет к этому никакого отношения, так же как у рецептурных обезболивающих есть законные пользователи, но они также могут нанести необратимый вред", - сказал Трамп.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Трамп решил дать бой наркотикам с помощью "ужасающей" рекламы
21 февраля, 22:34
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала