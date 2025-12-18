https://ria.ru/20251218/tramp-2063069649.html
Трамп рассказал, почему Украине стоит поспешить с урегулированием
Трамп рассказал, почему Украине стоит поспешить с урегулированием - РИА Новости, 18.12.2025
Трамп рассказал, почему Украине стоит поспешить с урегулированием
Президент США Дональд Трамп объяснил призыв к Киеву поторопиться в украинском урегулировании тем, что Россия якобы может изменить позицию. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T23:24:00+03:00
2025-12-18T23:24:00+03:00
2025-12-18T23:24:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062307076_418:0:2290:1053_1920x0_80_0_0_a97dd28497abaeedb650a7142502a7b9.jpg
https://ria.ru/20251218/zelenskiy-2063051661.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062307076_257:0:2480:1667_1920x0_80_0_0_954c98675775535a55b7b7e5a1ba85ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Трамп рассказал, почему Украине стоит поспешить с урегулированием
Трамп: Киеву надо спешить, пока Россия не изменила позицию по урегулированию