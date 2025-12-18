Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, что запрещает детям пить, курить и принимать наркотики
23:07 18.12.2025
Трамп рассказал, что запрещает детям пить, курить и принимать наркотики
Трамп рассказал, что запрещает детям пить, курить и принимать наркотики - РИА Новости, 18.12.2025
Трамп рассказал, что запрещает детям пить, курить и принимать наркотики
Президент США Дональд Трамп рассказал, что запрещает детям пить, курить и принимать наркотики. РИА Новости, 18.12.2025
Трамп рассказал, что запрещает детям пить, курить и принимать наркотики

Трамп рассказал, что всегда запрещал детям пить, курить и принимать наркотики

ВАШИНГТОН, 18 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, что запрещает детям пить, курить и принимать наркотики.
Сам Трамп не курит и не пьет, а из вредных привычек у него – пристрастие к вредной пище. Он не скрывает свою любовь к бургерам, картошке фри и газировке, называя себя постоянным клиентом фастфудов. Американский лидер ранее также заявлял, что хочет похудеть.
"Я всегда говорил своим детям: не принимайте наркотики, не пейте, не курите, просто держитесь подальше от наркотиков", - сказал Трамп в Белом доме.
Слушают ли наставления президента его дети, неясно, но недавно сын Трампа Эрик анонсировал предзаказ водки Trump. Пробовал ли ее сам американский лидер, также не сообщалось.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Трамп решил дать бой наркотикам с помощью "ужасающей" рекламы
21 февраля, 22:34
 
В мире, США, Дональд Трамп
 
 
