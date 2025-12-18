https://ria.ru/20251218/tramp-2063063784.html
Трамп назвал причину, мешающую урегулированию украинского конфликта
Трамп назвал причину, мешающую урегулированию украинского конфликта - РИА Новости, 18.12.2025
Трамп назвал причину, мешающую урегулированию украинского конфликта
Урегулированию конфликта на Украине мешает враждебность между Москвой и Киевом, считает президент США Дональд Трамп, в очередной раз отметив, что думал, что... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T22:29:00+03:00
2025-12-18T22:29:00+03:00
2025-12-18T22:34:00+03:00
в мире
мирный план сша по украине
киев
москва
украина
россия
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060756893_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_7af370a2e390791092b02f9065603054.jpg
https://ria.ru/20251218/tramp-2063063606.html
киев
москва
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060756893_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_4215a07caee2bdb134bcb804e851805a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мирный план сша по украине, киев, москва, украина, россия, сша, дональд трамп
В мире, Мирный план США по Украине, Киев, Москва, Украина, Россия, США, Дональд Трамп
Трамп назвал причину, мешающую урегулированию украинского конфликта
Трамп: урегулированию на Украине мешает враждебность между Москвой и Киевом