Трамп раскритиковал Украину за чрезмерную медлительность в переговорах

ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал Украину поторопиться в вопросе переговоров с Россией.

"Знаете, каждый раз они тратят слишком много времени", — сказал он журналистам, комментируя усилия США по этому вопросу.

Американский лидер признал, что достижение мира на Украине оказалось сложнее, чем он думал. Тем не менее стороны "близки к цели", утверждает он.

На прошлой неделе Трамп заявил в интервью изданию Politico, что Владимиру Зеленскому придется начать принимать условия урегулирования, потому что тот проигрывает.

Обсуждение американской мирной инициативы

В конце ноября Белый дом заявил о разработке мирной инициативы для завершения конфликта на Украине. Для ее обсуждения в Москву приезжали спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер — 2 декабря Владимир Путин принял их в Кремле. Встреча продлилась почти пять часов.

По словам президента, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них и были вопросы, с которыми Москва не согласна.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал переговоры содержательными, добавив, что на их ходе и характере положительно сказались успехи российской армии на поле боя.