Трамп рассказал о собеседовании с кандидатами на пост главы ФРС - РИА Новости, 18.12.2025
22:24 18.12.2025
Трамп рассказал о собеседовании с кандидатами на пост главы ФРС
Трамп рассказал о собеседовании с кандидатами на пост главы ФРС
Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил, что проводит собеседования с тремя-четырьмя кандидатами на роль нового главы Федеральной резервной системы
в мире
сша
джером пауэлл
дональд трамп
федеральная резервная система сша
в мире, сша, джером пауэлл, дональд трамп, федеральная резервная система сша
В мире, США, Джером Пауэлл, Дональд Трамп, Федеральная резервная система США
Трамп рассказал о собеседовании с кандидатами на пост главы ФРС

Трамп сообщил, что проводит собеседования с 3-4 кандидатами на роль главы ФРС

Президент США Дональд Трамп в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в Белом доме - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп в Белом доме. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил, что проводит собеседования с тремя-четырьмя кандидатами на роль нового главы Федеральной резервной системы на фоне его недовольства работой действующего главы ФРС Джерома Пауэлла.
"Мы говорим с тремя или четырьмя кандидатами. Думаю, любой из них стал бы хорошим выбором. Мы примем решение", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, с каким числом кандидатов сейчас идут переговоры о замещении должности.
Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Смена Пауэлла при этом, по оценкам экспертов, плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС.
Срок полномочий Пауэлла заканчивается в мае 2026 года.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Трамп назвал назначение Пауэлла одним из худших своих распоряжений
18 июля, 14:29
 
В миреСШАДжером ПауэллДональд ТрампФедеральная резервная система США
 
 
Заголовок открываемого материала