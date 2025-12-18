https://ria.ru/20251218/tramp-2063063299.html
Трамп рассказал о собеседовании с кандидатами на пост главы ФРС
Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил, что проводит собеседования с тремя-четырьмя кандидатами на роль нового главы Федеральной резервной системы на... РИА Новости, 18.12.2025
Трамп рассказал о собеседовании с кандидатами на пост главы ФРС
