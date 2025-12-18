Рейтинг@Mail.ru
Трамп призвал Украину поторопиться в вопросе урегулирования - РИА Новости, 18.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:21 18.12.2025 (обновлено: 23:24 18.12.2025)
Трамп призвал Украину поторопиться в вопросе урегулирования
Трамп призвал Украину поторопиться в вопросе урегулирования - РИА Новости, 18.12.2025
Трамп призвал Украину поторопиться в вопросе урегулирования
Украина должна поторопиться в вопросе урегулирования конфликта, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 18.12.2025
в мире
украина
мирный план сша по украине
специальная военная операция на украине
дональд трамп
сша
россия
владимир путин
украина
сша
россия
в мире, украина, мирный план сша по украине, дональд трамп, сша, россия, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Украина, Мирный план США по Украине, Специальная военная операция на Украине, Дональд Трамп, США, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Трамп призвал Украину поторопиться в вопросе урегулирования

Трамп заявил, что Украина должна поторопиться в вопросе урегулирования

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Украина должна поторопиться в вопросе урегулирования конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.
«
"Я надеюсь, Украина поторопится (в вопросе урегулирования конфликта - ред.)", - сказал Трамп журналистам.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Россия и Украина приближаются к урегулированию, заявил Трамп
Вчера, 22:22
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Российский лидер Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Трамп назвал причину, мешающую урегулированию украинского конфликта
Вчера, 22:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМирный план США по УкраинеДональд ТрампСШАРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
