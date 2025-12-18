Рейтинг@Mail.ru
Трамп раскритиковал Украину за чрезмерную медлительность в переговорах - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:21 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/tramp-2063062733.html
Трамп раскритиковал Украину за чрезмерную медлительность в переговорах
Трамп раскритиковал Украину за чрезмерную медлительность в переговорах - РИА Новости, 18.12.2025
Трамп раскритиковал Украину за чрезмерную медлительность в переговорах
ТРАМП РАСКРИТИКОВАЛ УКРАИНУ ЗА ЧРЕЗМЕРНУЮ МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ В ВОПРОСЕ ПЕРЕГОВОРОВ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T22:21:00+03:00
2025-12-18T22:21:00+03:00
в мире
украина
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062545388_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_27b0884e4a941ab4573d0cfa1d1fd550.jpg
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062545388_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_729dce5af8525600cf329b665074c7ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Мирный план США по Украине
Трамп раскритиковал Украину за чрезмерную медлительность в переговорах

Трамп раскритиковал Украину за медлительность в переговорах по урегулированию

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТРАМП РАСКРИТИКОВАЛ УКРАИНУ ЗА ЧРЕЗМЕРНУЮ МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ В ВОПРОСЕ ПЕРЕГОВОРОВ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА
 
В миреУкраинаМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала