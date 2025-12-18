Подаренную Трампу икру из Хабаровского края прозвали "трамповкой"

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Красную икру из Хабаровского края, которую подарили президенту США Дональду Трампу, уже прозвали "трамповка", сообщил РИА Новости управляющий "Восточным рыбокомбинатом" Дмитрий Вологжин, где деликатес был произведен.

"На самом деле, эту икру наши знакомые уже прозвали... "трамповка". Звонят и говорят: Дима, у тебя есть еще "трамповка"? Осталась еще немного", - сообщил РИА Новости Вологжанин.