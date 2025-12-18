https://ria.ru/20251218/tramp-2062993609.html
Подаренную Трампу икру из Хабаровского края прозвали "трамповкой"
Подаренную Трампу икру из Хабаровского края прозвали "трамповкой" - РИА Новости, 18.12.2025
Подаренную Трампу икру из Хабаровского края прозвали "трамповкой"
Красную икру из Хабаровского края, которую подарили президенту США Дональду Трампу, уже прозвали "трамповка", сообщил РИА Новости управляющий "Восточным... РИА Новости, 18.12.2025
хабаровский край
сша
николаевский район
стив уиткофф
дональд трамп
Подаренную Трампу икру из Хабаровского края прозвали "трамповкой"
Красную икру из Хабаровского края, которую подарили Трампу, назвали "трамповкой"