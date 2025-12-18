Рейтинг@Mail.ru
17:27 18.12.2025
Подаренную Трампу икру из Хабаровского края прозвали "трамповкой"
Подаренную Трампу икру из Хабаровского края прозвали "трамповкой"
хабаровский край, сша, николаевский район, стив уиткофф, дональд трамп
Хабаровский край, США, Николаевский район, Стив Уиткофф, Дональд Трамп
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПродажа красной икры
Продажа красной икры - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Продажа красной икры. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Красную икру из Хабаровского края, которую подарили президенту США Дональду Трампу, уже прозвали "трамповка", сообщил РИА Новости управляющий "Восточным рыбокомбинатом" Дмитрий Вологжин, где деликатес был произведен.
В четверг минпромторг Хабаровского края сообщал, что ящик красной лососевой икры, произведенной в Николаевском районе на рыбокомбинате в поселке Чныррах, президенту США Дональду Трампу передал его спецпосланник Стив Уиткофф. Именно этот деликатес, по информации министерства, Уиткофф попробовал на обеде в московском ресторане "Савва" перед тем, как отправиться на переговоры с российским президентом. Угощение произвело на Уиткоффа большое впечатление.
"На самом деле, эту икру наши знакомые уже прозвали... "трамповка". Звонят и говорят: Дима, у тебя есть еще "трамповка"? Осталась еще немного", - сообщил РИА Новости Вологжанин.
Производство красной икры - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Глава рыбзавода объяснил, почему Уиткоффу понравилась красная икра
Хабаровский крайСШАНиколаевский районСтив УиткоффДональд Трамп
 
 
