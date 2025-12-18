Рейтинг@Mail.ru
15:38 18.12.2025
Глава хабаровского рыбзавода рассказал о передаче икры Трампу
Управляющий хабаровским "Восточным рыбокомбинатом" Дмитрий Вологжин сообщил РИА Новости, что о передаче красной икры, сделанной на предприятии, президенту США... РИА Новости, 18.12.2025
сша, хабаровский край, николаевский район, стив уиткофф, дональд трамп
США, Хабаровский край, Николаевский район, Стив Уиткофф, Дональд Трамп
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Управляющий хабаровским "Восточным рыбокомбинатом" Дмитрий Вологжин сообщил РИА Новости, что о передаче красной икры, сделанной на предприятии, президенту США Дональду Трампу узнал от своего клиента.
В четверг минпромторг Хабаровского края сообщил, что ящик красной лососевой икры, произведенной в Николаевском районе на рыбокомбинате в поселке Чныррах, передал президенту США Дональду Трампу его спецпосланник Стив Уиткофф. По данным ведомства, этот деликатес из Хабаровского края Уиткофф попробовал на обеде в московском ресторане "Савва" перед тем, как отправиться на переговоры с российским президентом, угощение произвело на Уиткоффа большое впечатление.
"Один из наших клиентов, он является поставщиком этого ресторана. Собственно, ресторан ему и перезвонил после данной ситуации, мы оттуда и узнали", - сообщил РИА Новости Вологжин.
Красная икра на новогоднем столе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Названы регионы с самой дешевой красной икрой в России
12 декабря, 02:02
 
