Глава хабаровского рыбзавода рассказал о передаче икры Трампу

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Управляющий хабаровским "Восточным рыбокомбинатом" Дмитрий Вологжин сообщил РИА Новости, что о передаче красной икры, сделанной на предприятии, президенту США Дональду Трампу узнал от своего клиента.
В четверг минпромторг Хабаровского края сообщил, что ящик красной лососевой икры, произведенной в Николаевском районе на рыбокомбинате в поселке Чныррах, передал президенту США Дональду Трампу его спецпосланник Стив Уиткофф. По данным ведомства, этот деликатес из Хабаровского края Уиткофф попробовал на обеде в московском ресторане "Савва" перед тем, как отправиться на переговоры с российским президентом, угощение произвело на Уиткоффа большое впечатление.
"Один из наших клиентов, он является поставщиком этого ресторана. Собственно, ресторан ему и перезвонил после данной ситуации, мы оттуда и узнали", - сообщил РИА Новости Вологжин.
