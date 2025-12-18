Глава хабаровского рыбзавода рассказал о передаче икры Трампу

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Управляющий хабаровским "Восточным рыбокомбинатом" Дмитрий Вологжин сообщил РИА Новости, что о передаче красной икры, сделанной на предприятии, президенту США Дональду Трампу узнал от своего клиента.

"Один из наших клиентов, он является поставщиком этого ресторана. Собственно, ресторан ему и перезвонил после данной ситуации, мы оттуда и узнали", - сообщил РИА Новости Вологжин.