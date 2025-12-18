Рейтинг@Mail.ru
Трампа рассмешили слова, что он может уволить главу аппарата, сообщает WSJ - РИА Новости, 18.12.2025
15:13 18.12.2025
Трампа рассмешили слова, что он может уволить главу аппарата, сообщает WSJ
Трампа рассмешили слова, что он может уволить главу аппарата, сообщает WSJ
Президент США Дональд Трамп посмеялся над предположением о том, что он мог бы уволить главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс после ее скандально известного... РИА Новости, 18.12.2025
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трампа рассмешили слова, что он может уволить главу аппарата, сообщает WSJ

WSJ: Трампа рассмешили слова об увольнении Уайлс после скандального интервью

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посмеялся над предположением о том, что он мог бы уволить главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс после ее скандально известного интервью изданию Vanity Fair, которое, по ее же словам, ввело читателей в заблуждение, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Vanity Fair ранее опубликовало обширное интервью с руководителем аппарата Белого дома о разных аспектах работы администрации с критикой ряда высокопоставленных фигур. Уайлс обвинила журнал в игнорировании контекста и в выборочном цитировании ее слов, а также в намеренной попытке выставить американского лидера и его команду в негативном свете. Сам Трамп позже заявил, что интервьюер намеренно вводил Уайлс в заблуждение, говоря о целях интервью, а сама она прекрасно выполняет свою работу.
"Он посмеялся над предположениями о том, что уволит Уайлс, которая много лет была его главным советником. Президент сказал ей, что ей не стоило тратить столько времени на разговоры с Vanity Fair, потому что это издание "никогда не бывает к ним добрым", - пишет издание.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Глава аппарата Белого дома назвала Трампа человеком с характером алкоголика
16 декабря, 23:06
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
