Трампа рассмешили слова, что он может уволить главу аппарата, сообщает WSJ

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посмеялся над предположением о том, что он мог бы уволить главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс после ее скандально известного интервью изданию Vanity Fair, которое, по ее же словам, ввело читателей в заблуждение, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Vanity Fair ранее опубликовало обширное интервью с руководителем аппарата Белого дома о разных аспектах работы администрации с критикой ряда высокопоставленных фигур. Уайлс обвинила журнал в игнорировании контекста и в выборочном цитировании ее слов, а также в намеренной попытке выставить американского лидера и его команду в негативном свете. Сам Трамп позже заявил, что интервьюер намеренно вводил Уайлс в заблуждение, говоря о целях интервью, а сама она прекрасно выполняет свою работу.
"Он посмеялся над предположениями о том, что уволит Уайлс, которая много лет была его главным советником. Президент сказал ей, что ей не стоило тратить столько времени на разговоры с Vanity Fair, потому что это издание "никогда не бывает к ним добрым", - пишет издание.