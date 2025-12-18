Половина американцев считает, что Трамп превышает полномочия, показал опрос

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Более половины американцев считают, что президент США Дональд Трамп выходит за рамки полномочий главы государства, следует из опроса, проведённого Квиннипэкским университетом.
Согласно результатам опроса, 54% респондентов считают, что Трамп пересекает черту полномочий президента; более трети опрошенных (37%) говорят о том, что глава Белого дома действует в рамках своих полномочий, а 7% респондентов и вовсе убеждены, что Трамп использует свои полномочия не в полной мере.
Опрос проводился с 11 по 15 декабря среди 1045 американцев. Погрешность составила 3,9 процентных пунктов.
Результаты опросов американских СМИ и социологов показывают падение рейтинга Трампа: журнал Economist и компания YouGov называют его самым серьезным среди последних американских президентов. Исследовательский центр NORC и агентство Ассошиэйтед Пресс, исходя из итогов своего опроса, сообщили о падении уровня поддержки подходов американского лидера в экономике. Издание Politico опубликовало результаты совместного исследования с компанией Public First, в соответствии с которыми около половины жителей США испытывают трудности с покрытием бытовых расходов, включая покупку продуктов, лекарств и оплату коммунальных услуг.
Трамп, в свою очередь, обвиняет социологов во лжи о состоянии экономики Соединенных Штатов.
