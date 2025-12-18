Рейтинг@Mail.ru
Половина американцев считает, что Трамп превышает полномочия, показал опрос
11:48 18.12.2025
Половина американцев считает, что Трамп превышает полномочия, показал опрос
Половина американцев считает, что Трамп превышает полномочия, показал опрос
Более половины американцев считают, что президент США Дональд Трамп выходит за рамки полномочий главы государства, следует из опроса, проведённого Квиннипэкским РИА Новости, 18.12.2025
Половина американцев считает, что Трамп превышает полномочия, показал опрос

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Более половины американцев считают, что президент США Дональд Трамп выходит за рамки полномочий главы государства, следует из опроса, проведённого Квиннипэкским университетом.
Согласно результатам опроса, 54% респондентов считают, что Трамп пересекает черту полномочий президента; более трети опрошенных (37%) говорят о том, что глава Белого дома действует в рамках своих полномочий, а 7% респондентов и вовсе убеждены, что Трамп использует свои полномочия не в полной мере.
Опрос проводился с 11 по 15 декабря среди 1045 американцев. Погрешность составила 3,9 процентных пунктов.
Результаты опросов американских СМИ и социологов показывают падение рейтинга Трампа: журнал Economist и компания YouGov называют его самым серьезным среди последних американских президентов. Исследовательский центр NORC и агентство Ассошиэйтед Пресс, исходя из итогов своего опроса, сообщили о падении уровня поддержки подходов американского лидера в экономике. Издание Politico опубликовало результаты совместного исследования с компанией Public First, в соответствии с которыми около половины жителей США испытывают трудности с покрытием бытовых расходов, включая покупку продуктов, лекарств и оплату коммунальных услуг.
Трамп, в свою очередь, обвиняет социологов во лжи о состоянии экономики Соединенных Штатов.
