Трампу передали ящик красной икры из России - РИА Новости, 18.12.2025
11:28 18.12.2025 (обновлено: 12:00 18.12.2025)
Трампу передали ящик красной икры из России
Президенту США Дональду Трампу отправили ящик красной икры из Хабаровского края, сообщил региональный Минпромторг. РИА Новости, 18.12.2025
в мире, сша, хабаровский край, стив уиткофф, дональд трамп, россия
В мире, США, Хабаровский край, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Россия
Трампу передали ящик красной икры из России

Трампу передали ящик красной икры из Хабаровского края

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 18 дек — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу отправили ящик красной икры из Хабаровского края, сообщил региональный Минпромторг.
"Дональд Трамп попробует красную икру из Хабаровского края. Деликатес американскому президенту передал главный переговорщик США Стив Уиткофф", — говорится в Telegram-канале ведомства.
В Минпромторге пояснили, что икру, произведенную на рыбокомбинате в поселке Чныррах Николаевского района, Уиткофф попробовал на обеде в московском ресторане "Савва" перед тем, как отправиться в Кремль. Угощение произвело на спецпосланника Трампа большое впечатление, и ему подарили целый ящик икры, который он и отвез президенту.
В ведомстве добавили, что икра на заводе солится и фасуется вручную.
Зять президента США Джаред Кушнер на встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В США раскрыли, зачем зять Трампа приехал к Путину
8 декабря, 03:58
8 декабря, 03:58
 
