Трампу передали ящик красной икры из России
Трампу передали ящик красной икры из России - РИА Новости, 18.12.2025
Трампу передали ящик красной икры из России
Президенту США Дональду Трампу отправили ящик красной икры из Хабаровского края, сообщил региональный Минпромторг. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T11:28:00+03:00
2025-12-18T11:28:00+03:00
2025-12-18T12:00:00+03:00
2025
Трампу передали ящик красной икры из России
Трампу передали ящик красной икры из Хабаровского края