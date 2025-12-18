Рейтинг@Mail.ru
Трамп в пятницу подпишет оборонный бюджет с $400 миллионами для Киева - РИА Новости, 18.12.2025
07:18 18.12.2025
Трамп в пятницу подпишет оборонный бюджет с $400 миллионами для Киева
Трамп в пятницу подпишет оборонный бюджет с $400 миллионами для Киева - РИА Новости, 18.12.2025
Трамп в пятницу подпишет оборонный бюджет с $400 миллионами для Киева
Президент США Дональд Трамп в четверг вечером по местному времени (02:00 мск пятницы) подпишет оборонный бюджет с 400 миллионами долларов для Украины, следует... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T07:18:00+03:00
2025-12-18T07:18:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
сергей лавров
нато
украина
россия
сша
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
Трамп в пятницу подпишет оборонный бюджет с $400 миллионами для Киева

Трамп в 02:00 мск пятницы подпишет оборонный бюджет с $400 миллионами для Киева

ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг вечером по местному времени (02:00 мск пятницы) подпишет оборонный бюджет с 400 миллионами долларов для Украины, следует из распространенного Белым домом расписания американского лидера.
Как говорится в расписании, церемония подписания бюджета пройдет в овальном офисе и начнется в 6 часов после полудня (02:00 мск пятницы). До и после этого в расписании Трампа участие в закрытых приемах по случаю предстоящего Рождества. В 1:30 по полудни (21:30 мск) президент подпишет исполнительный указ, его тема не объявлена, пока мероприятие планируется в закрытом режиме, следует из расписания.
Сенат США в среду поддержал большинством голосов и принял законопроект об оборонном бюджете на 2026 финансовый год в размере свыше 900 миллиардов долларов. Документ включает финансирование Украины в рамках программы закупок новых вооружений Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) на 2026 год в объеме 400 миллионов долларов. Такую же сумму выделят и в 2027 году.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
