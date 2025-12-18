Трамп в пятницу подпишет оборонный бюджет с $400 миллионами для Киева

ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг вечером по местному времени (02:00 мск пятницы) подпишет оборонный бюджет с 400 миллионами долларов для Украины, следует из распространенного Белым домом расписания американского лидера.