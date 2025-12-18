Рейтинг@Mail.ru
Трамп в обращении к нации объявил пошлины своим любимым словом
05:44 18.12.2025 (обновлено: 10:37 18.12.2025)
Трамп в обращении к нации объявил пошлины своим любимым словом
Трамп в обращении к нации объявил пошлины своим любимым словом

Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации. 17 декабря 2025
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации объявил своим любимым словом пошлины.
“Мое любимое слово - пошлины”, - сообщил президент из Белого дома.
Трамп заявил, что большинство успехов республиканской администрации связано с пошлинами.
Трамп в обращении к нации не упомянул усилия США по Украине
