Трамп в обращении к нации объявил пошлины своим любимым словом
Трамп в обращении к нации объявил пошлины своим любимым словом - РИА Новости, 18.12.2025
Трамп в обращении к нации объявил пошлины своим любимым словом
Президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации объявил своим любимым словом пошлины. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T05:44:00+03:00
2025-12-18T05:44:00+03:00
2025-12-18T10:37:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
сша
Трамп в обращении к нации объявил пошлины своим любимым словом
