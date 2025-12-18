Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации. 17 декабря 2025

© Getty Images / Pool Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации. 17 декабря 2025

Трамп в обращении к нации не упомянул усилия США по Украине

ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации в четверг не упомянул усилия США по урегулированию на Украине и рост напряженности вокруг Венесуэлы, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее Белый дом анонсировал, что обращение будет посвящено итогам года и новым инициативам его администрации.

За время выступления из комнаты дипломатических приемов Белого дома, длившегося около 20 минут, президент ни разу не упомянул ни конфликт на Украине, ни нарастающую эскалацию между США и Венесуэлой.

В то же время приближенный к Трампу журналист Такер Карлсон со ссылкой на американского законодателя сообщил, что президент в этой речи может объявить о начале войны с Венесуэлой

Американский лидер во вторник заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.