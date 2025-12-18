https://ria.ru/20251218/tramp-2062812393.html
Трамп в обращении к нации не упомянул усилия США по Украине
Трамп в обращении к нации не упомянул усилия США по Украине - РИА Новости, 18.12.2025
Трамп в обращении к нации не упомянул усилия США по Украине
Президент США Дональд Трамп в обращении к нации в четверг не упомянул усилия США по урегулированию на Украине и рост напряженности вокруг Венесуэлы, передает... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T05:32:00+03:00
2025-12-18T05:32:00+03:00
2025-12-18T09:22:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
украина
дональд трамп
такер карлсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062828787_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_e902ad0d81acf65744cbe3fdec94011f.jpg
https://ria.ru/20251218/tramp-2062812287.html
https://ria.ru/20251218/tramp-2062812027.html
венесуэла
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062828787_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_a9a5d4243815f1da6357d085df55571a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, сша, украина, дональд трамп, такер карлсон
В мире, Венесуэла, США, Украина, Дональд Трамп, Такер Карлсон
Трамп в обращении к нации не упомянул усилия США по Украине
Трамп в обращении к нации не упомянул усилия США по урегулированию на Украине
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации в четверг не упомянул усилия США по урегулированию на Украине и рост напряженности вокруг Венесуэлы, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Белый дом анонсировал, что обращение будет посвящено итогам года и новым инициативам его администрации.
За время выступления из комнаты дипломатических приемов Белого дома, длившегося около 20 минут, президент ни разу не упомянул ни конфликт на Украине, ни нарастающую эскалацию между США и Венесуэлой.
В то же время приближенный к Трампу
журналист Такер Карлсон
со ссылкой на американского законодателя сообщил, что президент в этой речи может объявить о начале войны с Венесуэлой
.
Американский лидер во вторник заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.
Однако в результате о действиях США
в отношении Венесуэлы упомянуто не было. Оставил без внимания Трамп и усилия США по достижению мира на Украине
, хотя во вторник он пообещал, что украинское урегулирование "близко".