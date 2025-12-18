Рейтинг@Mail.ru
Трамп в обращении к нации не упомянул усилия США по Украине - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:32 18.12.2025 (обновлено: 09:22 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/tramp-2062812393.html
Трамп в обращении к нации не упомянул усилия США по Украине
Трамп в обращении к нации не упомянул усилия США по Украине - РИА Новости, 18.12.2025
Трамп в обращении к нации не упомянул усилия США по Украине
Президент США Дональд Трамп в обращении к нации в четверг не упомянул усилия США по урегулированию на Украине и рост напряженности вокруг Венесуэлы, передает... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T05:32:00+03:00
2025-12-18T09:22:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
украина
дональд трамп
такер карлсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062828787_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_e902ad0d81acf65744cbe3fdec94011f.jpg
https://ria.ru/20251218/tramp-2062812287.html
https://ria.ru/20251218/tramp-2062812027.html
венесуэла
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062828787_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_a9a5d4243815f1da6357d085df55571a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, украина, дональд трамп, такер карлсон
В мире, Венесуэла, США, Украина, Дональд Трамп, Такер Карлсон
Трамп в обращении к нации не упомянул усилия США по Украине

Трамп в обращении к нации не упомянул усилия США по урегулированию на Украине

© Getty Images / PoolПрезидент США Дональд Трамп во время обращения к нации. 17 декабря 2025
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации. 17 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Getty Images / Pool
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации. 17 декабря 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации в четверг не упомянул усилия США по урегулированию на Украине и рост напряженности вокруг Венесуэлы, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Белый дом анонсировал, что обращение будет посвящено итогам года и новым инициативам его администрации.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Трамп пообещал ввести в действие в США 1600 новых электростанций
05:31
За время выступления из комнаты дипломатических приемов Белого дома, длившегося около 20 минут, президент ни разу не упомянул ни конфликт на Украине, ни нарастающую эскалацию между США и Венесуэлой.
В то же время приближенный к Трампу журналист Такер Карлсон со ссылкой на американского законодателя сообщил, что президент в этой речи может объявить о начале войны с Венесуэлой.
Американский лидер во вторник заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.
Однако в результате о действиях США в отношении Венесуэлы упомянуто не было. Оставил без внимания Трамп и усилия США по достижению мира на Украине, хотя во вторник он пообещал, что украинское урегулирование "близко".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
США впервые за 50 лет наблюдают отток мигрантов, заявил Трамп
05:26
 
В миреВенесуэлаСШАУкраинаДональд ТрампТакер Карлсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала