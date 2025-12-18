https://ria.ru/20251218/tramp-2062812027.html
США впервые за 50 лет наблюдают отток мигрантов, заявил Трамп
США впервые за 50 лет наблюдают отток мигрантов, заявил Трамп - РИА Новости, 18.12.2025
США впервые за 50 лет наблюдают отток мигрантов, заявил Трамп
США впервые за 50 лет наблюдают отток мигрантов из страны, заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что это происходит благодаря его администрации. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T05:26:00+03:00
2025-12-18T05:26:00+03:00
2025-12-18T05:26:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059350878_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d01b0ebc41f4b2c5a491c8cf2f7bc6a.jpg
https://ria.ru/20251218/tramp-2062811620.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059350878_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_79259c7f5f4a73abcb9dbcbe03fcf8fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
США впервые за 50 лет наблюдают отток мигрантов, заявил Трамп
Трамп: США впервые за 50 лет наблюдают отток мигрантов