США впервые за 50 лет наблюдают отток мигрантов, заявил Трамп - РИА Новости, 18.12.2025
05:26 18.12.2025
США впервые за 50 лет наблюдают отток мигрантов, заявил Трамп
США впервые за 50 лет наблюдают отток мигрантов из страны, заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что это происходит благодаря его администрации. РИА Новости, 18.12.2025
в мире
сша
дональд трамп
сша
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
США впервые за 50 лет наблюдают отток мигрантов, заявил Трамп

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. США впервые за 50 лет наблюдают отток мигрантов из страны, заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что это происходит благодаря его администрации.
"Впервые за 50 лет мы сейчас видим обратную миграцию, когда мигранты возвращаются домой, оставляя больше недвижимости и рабочих мест для американцев", - сказал Трамп в ходе обращения к нации из Белого дома.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
Выступление Дональда Трампа перед американскими гражданами. 17 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Трамп заявил, что сделал границу США самой защищенной за всю историю страны
