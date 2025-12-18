https://ria.ru/20251218/tramp-2062811918.html
Трамп рассказал, кто будет новым главой ФРС
Трамп рассказал, кто будет новым главой ФРС
Следующим главой Федеральной резервной системы (ФРС) США будет человек, который верит в снижение ключевой ставки, заявил президент США Дональд Трамп в своем... РИА Новости, 18.12.2025
Трамп рассказал, кто будет новым главой ФРС
Трамп: новым главой ФРС будет кто-то, кто верит в снижение ключевой ставки