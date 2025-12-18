Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что сделал границу США самой защищенной за всю историю страны
18.12.2025
Трамп заявил, что сделал границу США самой защищенной за всю историю страны
Президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации заявил, что сумел сделать американскую границу наиболее защищенной за всю историю США. РИА Новости, 18.12.2025
2025
Выступление Дональда Трампа перед американскими гражданами. 17 декабря 2025
Выступление Дональда Трампа перед американскими гражданами. 17 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Doug Mills
Выступление Дональда Трампа перед американскими гражданами. 17 декабря 2025
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации заявил, что сумел сделать американскую границу наиболее защищенной за всю историю США.
"Мы унаследовали худшую границу в мире и быстро превратили её в самую надёжную границу в истории нашей страны", - сказал он.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
