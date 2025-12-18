https://ria.ru/20251218/tramp-2062811511.html
Трамп заявил, что работает над исправлением ситуации в США
Трамп заявил, что работает над исправлением ситуации в США - РИА Новости, 18.12.2025
Трамп заявил, что работает над исправлением ситуации в США
Президент США Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что унаследовал США в худшем положении в истории и работает над тем, чтобы исправить ситуацию. РИА Новости, 18.12.2025
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что унаследовал США в худшем положении в истории и работает над тем, чтобы исправить ситуацию.
"Когда я вступил в должность, инфляция была самой высокой за последние 48 лет, а некоторые скажут, что и за всю историю нашей страны... Они (демократы - ред.) вызвали хаос. Они вызвали ужасную ситуацию по всему миру. Но теперь у вас есть президент, который борется за законопослушных, трудолюбивых людей нашей страны", - сообщил он.