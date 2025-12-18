Трамп заявил, что работает над исправлением ситуации в США

ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что унаследовал США в худшем положении в истории и работает над тем, чтобы исправить ситуацию.

"Когда я вступил в должность, инфляция была самой высокой за последние 48 лет, а некоторые скажут, что и за всю историю нашей страны... Они (демократы - ред.) вызвали хаос. Они вызвали ужасную ситуацию по всему миру. Но теперь у вас есть президент, который борется за законопослушных, трудолюбивых людей нашей страны", - сообщил он.