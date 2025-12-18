Рейтинг@Mail.ru
Трамп утверждает, что армия США является самой могущественной в мире - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:20 18.12.2025 (обновлено: 05:39 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/tramp-2062811214.html
Трамп утверждает, что армия США является самой могущественной в мире
Трамп утверждает, что армия США является самой могущественной в мире - РИА Новости, 18.12.2025
Трамп утверждает, что армия США является самой могущественной в мире
Президент США Дональд Трамп в обращении к нации из Белого дома в четверг утверждает, что армия США якобы самая могущественная в мире. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T05:20:00+03:00
2025-12-18T05:39:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
россия
дональд трамп
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061039080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bed9e8b2afaa9d5c8a11abc3696d996c.jpg
https://ria.ru/20251218/tramp-2062810975.html
сша
вашингтон (штат)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061039080_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f9480fd1f982d6471964905b0a6c4ef8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), россия, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Вашингтон (штат), Россия, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Трамп утверждает, что армия США является самой могущественной в мире

Трамп: армия США является самой могущественной в мире

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации из Белого дома в четверг утверждает, что армия США якобы самая могущественная в мире.
"У нас самая мощная армия в мире", - сообщил он из Белого дома.
По его словам, США достигли рекорда по объему зачислений в ряды американских вооруженных сил.
Президент США также заявил, что 1 миллион 450 тысяч американских военнослужащих получат перед Рождеством специальную выплату в размере 1776 долларов.
"Итак, в честь основания нашей страны в 1776 году мы высылаем каждому солдату 1776 долларов, подумайте об этом, и чеки уже в пути", - сказал Трамп.
При этом ранее в Пентагоне признали, что Вашингтон вынужден пересмотреть расходы на военную технику, в том числе из-за того, что Россия может производить миллион дронов за 12 месяцев. Министр армии США Дэниел Дрисколл указал, что Штаты не могут себе позволить приобретение единицы техники за несколько миллионов долларов, которую может уничтожить "дрон за 800 долларов".
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации. 17 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Трамп заявил, что США стали самой крутой страной в мире
05:18
 
В миреСШАВашингтон (штат)РоссияДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала