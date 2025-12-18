https://ria.ru/20251218/tramp-2062811214.html
Трамп утверждает, что армия США является самой могущественной в мире
Президент США Дональд Трамп в обращении к нации из Белого дома в четверг утверждает, что армия США якобы самая могущественная в мире. РИА Новости, 18.12.2025
в мире, сша, вашингтон (штат), россия, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Вашингтон (штат), Россия, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Трамп утверждает, что армия США является самой могущественной в мире
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации из Белого дома в четверг утверждает, что армия США якобы самая могущественная в мире.
"У нас самая мощная армия в мире", - сообщил он из Белого дома.
По его словам, США
достигли рекорда по объему зачислений в ряды американских вооруженных сил.
Президент США также заявил, что 1 миллион 450 тысяч американских военнослужащих получат перед Рождеством специальную выплату в размере 1776 долларов.
"Итак, в честь основания нашей страны в 1776 году мы высылаем каждому солдату 1776 долларов, подумайте об этом, и чеки уже в пути", - сказал Трамп.
При этом ранее в Пентагоне
признали, что Вашингтон
вынужден пересмотреть расходы на военную технику, в том числе из-за того, что Россия
может производить миллион дронов за 12 месяцев. Министр армии США Дэниел Дрисколл указал, что Штаты не могут себе позволить приобретение единицы техники за несколько миллионов долларов, которую может уничтожить "дрон за 800 долларов".