Трамп утверждает, что армия США является самой могущественной в мире

ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации из Белого дома в четверг утверждает, что армия США якобы самая могущественная в мире.

"У нас самая мощная армия в мире", - сообщил он из Белого дома.

По его словам, США достигли рекорда по объему зачислений в ряды американских вооруженных сил.

Президент США также заявил, что 1 миллион 450 тысяч американских военнослужащих получат перед Рождеством специальную выплату в размере 1776 долларов.

"Итак, в честь основания нашей страны в 1776 году мы высылаем каждому солдату 1776 долларов, подумайте об этом, и чеки уже в пути", - сказал Трамп.