Трамп заявил, что США стали самой крутой страной в мире
Трамп заявил, что США стали самой крутой страной в мире - РИА Новости, 18.12.2025
Трамп заявил, что США стали самой крутой страной в мире
Год назад США были мертвы, а теперь стали самой крутой страной в мире, заявил американский президент Дональд Трамп в своем обращении к нации. РИА Новости, 18.12.2025
Трамп: Год назад США были мертвы, а теперь стали самой крутой страной в мире