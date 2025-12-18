Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что США стали самой крутой страной в мире - РИА Новости, 18.12.2025
05:18 18.12.2025 (обновлено: 10:36 18.12.2025)
Трамп заявил, что США стали самой крутой страной в мире
Трамп заявил, что США стали самой крутой страной в мире - РИА Новости, 18.12.2025
Трамп заявил, что США стали самой крутой страной в мире
Год назад США были мертвы, а теперь стали самой крутой страной в мире, заявил американский президент Дональд Трамп в своем обращении к нации. РИА Новости, 18.12.2025
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что США стали самой крутой страной в мире

Трамп: Год назад США были мертвы, а теперь стали самой крутой страной в мире

© Getty Images / PoolПрезидент США Дональд Трамп во время обращения к нации. 17 декабря 2025
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации. 17 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Getty Images / Pool
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации. 17 декабря 2025
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Год назад США были мертвы, а теперь стали самой крутой страной в мире, заявил американский президент Дональд Трамп в своем обращении к нации.
"Год назад наша страна была мертва. Она была абсолютно мертва. Наша страна была на грани краха, была полностью провалившейся. А теперь мы самая крутая страна в мире, и об этом мне говорил каждый лидер, с которым я общался за последние пять месяцев", - сообщил он.
