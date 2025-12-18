Трамп заявил, что США стали самой крутой страной в мире

ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Год назад США были мертвы, а теперь стали самой крутой страной в мире, заявил американский президент Дональд Трамп в своем обращении к нации.

"Год назад наша страна была мертва. Она была абсолютно мертва. Наша страна была на грани краха, была полностью провалившейся. А теперь мы самая крутая страна в мире, и об этом мне говорил каждый лидер, с которым я общался за последние пять месяцев", - сообщил он.