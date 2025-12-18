https://ria.ru/20251218/tramp-2062810334.html
Трамп заявил, что за 11 месяцев сделал больше, чем остальные президенты
Трамп заявил, что за 11 месяцев сделал больше, чем остальные президенты - РИА Новости, 18.12.2025
Трамп заявил, что за 11 месяцев сделал больше, чем остальные президенты
Президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации из Белого дома заявил, что за прошедшие 11 месяцев его администрация достигла большего, чем любая другая... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T05:07:00+03:00
2025-12-18T05:07:00+03:00
2025-12-18T05:39:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
вашингтон (штат)
америка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062306212_511:607:3072:2048_1920x0_80_0_0_9d3d85c79a20d0519db715deab84f2a3.jpg
https://ria.ru/20251218/tramp-2062810430.html
сша
вашингтон (штат)
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062306212_703:521:2739:2048_1920x0_80_0_0_42433ac388f5d86afe416e0d03ab9eea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, вашингтон (штат), америка
В мире, США, Дональд Трамп, Вашингтон (штат), Америка
Трамп заявил, что за 11 месяцев сделал больше, чем остальные президенты
Трамп заявил, что за 11 месяцев достиг больше любой другой администрации США