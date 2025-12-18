Рейтинг@Mail.ru
05:07 18.12.2025
Трамп заявил, что за 11 месяцев сделал больше, чем остальные президенты
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации из Белого дома заявил, что за прошедшие 11 месяцев его администрация достигла большего, чем любая другая администрация в истории США.
"За последние 11 месяцев мы принесли в Вашингтон больше позитивных изменений, чем любая другая администрация в американской истории. Ничего подобного никогда не было", — сказал он.
По словам Трампа, границы страны в безопасности, инфляция остановлена, заработная плата выросла, цены снизились.
"Наша страна сильная. Америку уважают. И наша страна вернулась, став сильнее, чем когда-либо", - заявил президент.
Он добавил, что США ждет экономический бум, подобного которому мир еще не видел.
"Мы ставим Америку на первое место, и мы снова делаем Америку великой", - сказал Трамп.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Трамп уверен, что сократил поток наркотрафика морским путем в США на 94%
