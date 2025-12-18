https://ria.ru/20251218/tramp-2062810000.html
Трамп начал свое обращение к нации
Президент США Дональд Трамп начал свое обращение к американцам об "исторических" достижениях своей администрации за уходящий год и о предстоящих планах. РИА Новости, 18.12.2025
Трамп начал свое обращение к нации о достижениях за год и новых инициативах
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начал свое обращение к американцам об "исторических" достижениях своей администрации за уходящий год и о предстоящих планах.
Белый дом ранее анонсировал, что Трамп
расскажет как о достижениях, так и, возможно, приоткроет завесу над некоторыми инициативами, которые появятся в новом году.
При этом обращение о достижениях проходит на фоне рекордно низких рейтингов одобрения его работы и растущего недовольства американцев инфляцией, которую Трамп обещал быстро снизить.
Так, рейтинг одобрения экономической политики Трампа находится на минимуме за оба его президентских срока, ее поддерживают всего 36% американцев, следует из результатов опроса компании Marist для сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS. Отмечается, что 54% американцев не одобряют политику Трампа в целом.
Трамп при этом в ответ на падающие рейтинги обвиняет социологов во лжи о состоянии экономики Соединенных Штатов.
Американский лидер 9 ноября отметил важное значение пошлин, введенных на иностранные товары, указав, что они улучшили уровень инфляции в стране и привели к рекордным ценам американских акций на фондовом рынке. Он также раскритиковал противников тарифной политики, подчеркнув, что Штаты получают триллионы долларов от пошлин, что поможет закрыть долг страны в 37 триллионов долларов. Кроме того, Трамп пообещал выплатить американцам, кроме тех, у кого высокие доходы, дивиденды в 2 тысячи долларов на человека на фоне поступлений от тарифов.