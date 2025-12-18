Трамп начал свое обращение к нации

ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начал свое обращение к американцам об "исторических" достижениях своей администрации за уходящий год и о предстоящих планах.

Белый дом ранее анонсировал, что Трамп расскажет как о достижениях, так и, возможно, приоткроет завесу над некоторыми инициативами, которые появятся в новом году.

При этом обращение о достижениях проходит на фоне рекордно низких рейтингов одобрения его работы и растущего недовольства американцев инфляцией, которую Трамп обещал быстро снизить.

Так, рейтинг одобрения экономической политики Трампа находится на минимуме за оба его президентских срока, ее поддерживают всего 36% американцев, следует из результатов опроса компании Marist для сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS. Отмечается, что 54% американцев не одобряют политику Трампа в целом.

Трамп при этом в ответ на падающие рейтинги обвиняет социологов во лжи о состоянии экономики Соединенных Штатов.