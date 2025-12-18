https://ria.ru/20251218/tramp-2062802767.html
Суд в США не ввел запрет на строительство бального зала Трампа в Белом доме
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Американский окружной суд отказал Национальному фонду по защите исторических памятников в немедленной приостановке строительства бального зала в Белом доме администрацией президента США Дональда Трампа, следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее фонд подал в суд на Трампа
из-за постройки нового бального зала в Белом доме.
"По основаниям, изложенным ниже, я отказываю в удовлетворении ходатайства истца о вынесении временного запретительного приказа и откладываю вынесение решения по ходатайству истца о применении предварительной судебной меры до проведения судом слушания в январе", - говорится в постановлении судьи окружного суда по округу Колумбия
.
Трамп после вступления в должность начал масштабный ремонт в Белом доме, добавил отделку золотом. Из разных ведомств в резиденцию доставили антикварные предметы, которые пришлись по вкусу президенту. Чтобы построить бальный зал, президент США
снес западное крыло.
Газета New York Times 1 декабря сообщила, что новый бальный зал, согласно предварительному плану расширения восточного крыла, может превзойти по размерам и западное крыло, и президентскую резиденцию.
Восточное крыло, построенное в 1902 году и неоднократно реконструировавшееся, традиционно использовалось первыми леди США и их командами, тогда как президентские офисы находятся в западном крыле. Трамп, имеющий многолетний опыт в строительстве, ранее заявлял, что Белому дому не хватает пространства для крупных мероприятий, что, как он утверждал, и стало причиной его инициативы.