Суд в США не ввел запрет на строительство бального зала Трампа в Белом доме - РИА Новости, 18.12.2025
02:56 18.12.2025
Суд в США не ввел запрет на строительство бального зала Трампа в Белом доме
в мире
сша
колумбия
дональд трамп
сша
колумбия
в мире, сша, колумбия, дональд трамп
В мире, США, Колумбия, Дональд Трамп
Суд в США не ввел запрет на строительство бального зала Трампа в Белом доме

ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Американский окружной суд отказал Национальному фонду по защите исторических памятников в немедленной приостановке строительства бального зала в Белом доме администрацией президента США Дональда Трампа, следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее фонд подал в суд на Трампа из-за постройки нового бального зала в Белом доме.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Трамп спорил с архитектором из-за размеров бального зала, пишет WP
26 ноября, 16:57
"По основаниям, изложенным ниже, я отказываю в удовлетворении ходатайства истца о вынесении временного запретительного приказа и откладываю вынесение решения по ходатайству истца о применении предварительной судебной меры до проведения судом слушания в январе", - говорится в постановлении судьи окружного суда по округу Колумбия.
Трамп после вступления в должность начал масштабный ремонт в Белом доме, добавил отделку золотом. Из разных ведомств в резиденцию доставили антикварные предметы, которые пришлись по вкусу президенту. Чтобы построить бальный зал, президент США снес западное крыло.
Газета New York Times 1 декабря сообщила, что новый бальный зал, согласно предварительному плану расширения восточного крыла, может превзойти по размерам и западное крыло, и президентскую резиденцию.
Восточное крыло, построенное в 1902 году и неоднократно реконструировавшееся, традиционно использовалось первыми леди США и их командами, тогда как президентские офисы находятся в западном крыле. Трамп, имеющий многолетний опыт в строительстве, ранее заявлял, что Белому дому не хватает пространства для крупных мероприятий, что, как он утверждал, и стало причиной его инициативы.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
WSJ: Трамп участвует в планировании строительства бального зала Белого дома
26 октября, 11:54
 
В миреСШАКолумбияДональд Трамп
 
 
