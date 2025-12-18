Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп обсудил с юристом возможность третьего срока
01:58 18.12.2025
СМИ: Трамп обсудил с юристом возможность третьего срока
СМИ: Трамп обсудил с юристом возможность третьего срока
Президент США Дональд Трамп обсудил с ранее работавшим с ним ранее адвокатом Аланом Дершовицем возможность баллотироваться на третий президентский срок
2025
СМИ: Трамп обсудил с юристом возможность третьего срока

ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил с ранее работавшим с ним ранее адвокатом Аланом Дершовицем возможность баллотироваться на третий президентский срок, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на интервью с юристом.
По информации издания, Дершовиц, который ранее входил в команду адвокатов Трампа, когда ему был объявлен импичмент конгрессом, встретился с американским лидером в Овальном кабинете и передал ему черновик своей книги под названием "Может ли президент Трамп конституционно отслужить третий срок?".
Президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками в штате Пенсильвания. 9 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Трамп пошутил о запрете ему идти на третий срок
10 декабря, 03:53
"Я сказал (Трампу- ред.): неясно, может ли президент стать президентом на третий срок, и неясно, допустимо ли это", - сказал Дершовиц газете.
Отвечая на вопрос газеты о встрече и позиции Трампа по поводу возможного нового президентского срока, представитель Белого дома Эбигейл Джексон заявила, что стране повезло бы, если бы он проработал на этом посту дольше.
Число сроков, на которое может избираться президент США, регулируется 22-й поправкой к конституции, которая была ратифицирована в 1951 году. В ней говорится, что "никто не может быть избран на должность президента более чем два раза".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Сын Трампа допустил выдвижение лидера США на третий срок
7 декабря, 14:53
 
