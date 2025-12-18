Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал тему обращения к нации
00:23 18.12.2025
Трамп назвал тему обращения к нации
Президент США Дональд Трамп заявил, что его предстоящее выступление будет касаться успехов администрации в экономике. РИА Новости, 18.12.2025
в мире
сша
венесуэла
вашингтон (штат)
дональд трамп
такер карлсон
в мире, сша, венесуэла, вашингтон (штат), дональд трамп, такер карлсон
В мире, США, Венесуэла, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Такер Карлсон
Трамп в обращении к нации будет говорить об экономике

Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его предстоящее выступление будет касаться успехов администрации в экономике.
"Мы унаследовали беспорядок, мы провели хорошую работу, мы продолжим, и наша страна будет сильнее, чем когда-либо", - сообщил Трамп о теме предстоящего выступления.
Трамп настаивает, что экономика США нуждалась в помощи после предыдущей администрации. Основной темой нынешней повестки республиканцев является обеспечение доступности товаров, услуг и жилья для американцев. Другими проблемами Белый дом называет границу и уровень преступности.
Журналист Такер Карлсон ранее утверждал со ссылкой на источник в конгрессе, что президент США может объявить о действиях в адрес Венесуэлы.
Трамп при этом заявил журналистам о своем намерении вернуть права на нефть в республике, которые у Вашингтона якобы отняли.
