Трамп назвал тему обращения к нации
Трамп назвал тему обращения к нации
Президент США Дональд Трамп заявил, что его предстоящее выступление будет касаться успехов администрации в экономике. РИА Новости, 18.12.2025
Трамп назвал тему обращения к нации
