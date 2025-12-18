https://ria.ru/20251218/tramp-2062787260.html
Трамп заявил, что США хотят получить назад права на нефть в Венесуэле
Трамп заявил, что США хотят получить назад права на нефть в Венесуэле - РИА Новости, 18.12.2025
Трамп заявил, что США хотят получить назад права на нефть в Венесуэле
США хотят получить назад права на нефть в Венесуэле, которые у Вашингтона якобы отняли, заявил президент Дональд Трамп. РИА Новости, 18.12.2025
Трамп заявил, что США хотят получить назад права на нефть в Венесуэле
