https://ria.ru/20251218/tishkovets-2062817344.html
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется зима
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется зима - РИА Новости, 18.12.2025
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется зима
Зима вернется в Москву к середине следующей недели, в последние дни декабря ожидается усиление морозов и снегопады, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T07:06:00+03:00
2025-12-18T07:06:00+03:00
2025-12-18T07:06:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061024722_0:372:2977:2047_1920x0_80_0_0_4f691b7cd31009667adaa0db941f48da.jpg
https://ria.ru/20251124/moskva-2057027944.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061024722_124:0:2853:2047_1920x0_80_0_0_572155e59cece5a959d1247a069e8c6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется зима
Тишковец: зима вернется в Москву к середине следующей недели