16:27 18.12.2025
"Это неизбежно". На Западе ответили на заявление Путина о территориях
"Это неизбежно". На Западе ответили на заявление Путина о территориях
Украина неизбежно лишится территорий, если мирный процесс будет сорван, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в... РИА Новости, 18.12.2025
"Это неизбежно". На Западе ответили на заявление Путина о территориях

Политик Мема: Украина неизбежно потеряет территории в случае срыва переговоров

Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Украина неизбежно лишится территорий, если мирный процесс будет сорван, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
«
"Это будет неизбежно, если мирные переговоры будут сорваны и ЕС будет делать все, чтобы им помешать", — написал он.
Макрон и Туск испугались микрофонов во время пресс-подхода - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
На Макрона и Туска "напали" во время саммита ЕС по Украине
Вчера, 14:17
Накануне Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны заявил, что если Киев откажется от существенного разговора, то Россия добьется освобождения земель военным путем.
Глава государства также выразил надежду, что Европа придет к готовности вести диалог по украинскому урегулированию. Путин добавил, что там людям вбивают в головы страхи о якобы неизбежном столкновении с Москвой, подчеркнув, что подобные утверждения — ложь и бред.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе. 18 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Выходка фон дер Ляйен из-за Украины вызвала переполох на Западе
Вчера, 13:04
 
В мире Украина Киев Россия Владимир Путин Евросоюз Мирный план США по Украине
 
 
