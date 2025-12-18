https://ria.ru/20251218/territorii-2062966336.html
"Это неизбежно". На Западе ответили на заявление Путина о территориях
"Это неизбежно". На Западе ответили на заявление Путина о территориях - РИА Новости, 18.12.2025
"Это неизбежно". На Западе ответили на заявление Путина о территориях
Украина неизбежно лишится территорий, если мирный процесс будет сорван, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T16:27:00+03:00
2025-12-18T16:27:00+03:00
2025-12-18T16:27:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
владимир путин
евросоюз
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062667075_0:268:3163:2047_1920x0_80_0_0_2a30edfcbce2902fa27b0415c09db510.jpg
https://ria.ru/20251218/napadenie-2062921241.html
https://ria.ru/20251218/ursula-2062898168.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062667075_90:0:2819:2047_1920x0_80_0_0_3c80bdddaf9fe11051d747aecf2515f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, россия, владимир путин, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, Евросоюз, Мирный план США по Украине
"Это неизбежно". На Западе ответили на заявление Путина о территориях
Политик Мема: Украина неизбежно потеряет территории в случае срыва переговоров